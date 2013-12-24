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Kültür-Sanat

Türkiye - Almanya Film Festivali'nin kısa film yarışma programı belirlendi

Türkiye - Almanya Film Festivali, 13 Mart'ta başlayacak

24 Aralık 2013 20:54

13 Mart 2014 günü kapılarını 11 günlüğüne açacak olan 19. Türkiye / Almanya Film Festivali programı tamamlanmak üzere. Uzun metraj film yarışması ve program çalışmaları sürerken, kısa film yarışma programı belirlendi.

 

Kısa Film Yarışması 12 filmle hazır

 

Kısa film seçici kuruluna sunulacak olan filmler, gençlik örgütlerinden, kültür ve sanat derneklerinden gençlerin katıldığı bir hafta sonu çalıştayında belirlendi.

Ön Jüri Berlin’de yaşayan ve Türkiye / Almanya Film Festivali’nde daha önce hem kısa filmleri hem uzun metraj filmi “Min Dît” ile ödüllendirilen yönetmen Miraz Bezar tarafından yönetildi.

Yarışmaya Almanya, Türkiye, Belçika, Fransa ve Arjantin’den katılan yüzden fazla film arasında yarışmaya seçilen Almanya ve Türkiye’den 12 kısa film arasında bir de Türkiye/Fransa ortak yapımı bulunmakta.

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