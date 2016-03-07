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Reuters: Avrupa'ya vize serbestliği Haziran'da başlayacak

Taslak metne göre Yunan adalarından Türkiye'ye gönderilen her Suriyeli için AB, Türkiye'den bir Suriyeli mülteciyi kabul edecek

07 Mart 2016 17:20

AB-Türkiye Mülteci Zirvesi'nde tarafların anlaştığı belirtilen taslak metne göre, Türkiye'nin 2018 yılı sonuna kadar 3 milyar Euro daha alacağı iddia edildi. Reuters, Türkler için AB vize serbestesinin sonbaharda değil, 2 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Buna göre, Yunan adalarından Türkiye'ye gönderilen her bir Suriyeli mülteci için Türkiye'den bir Suriyeli mülteci kabul edileceği ileri sürüldü. Reuters'ın daha sonra geçtiği bilgiye göre, Brüksel'de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sunduğu talepler doğrultusunda müzakere edilen taslak metni ele alan AB liderleri, söz konusu plan üzerinde görüş birliği sağlayamadı.

Reuters'a konuşan bir AB diplomatı Türkiye'nin,şu ana kadar söz verilen 3 milyar Euro yardımdan daha fazlasını istediğini, AB üyelik görüşmelerinin hemen hızlandırılmasını ve Türk vatandaşları için Avrupa'ya vizesiz seyahatin bu bahara çekilmesini istediğini belirtmişti.

Diplomat, bunun karşılığında Ankara'nın Türk karasularında durdurulan mültecilere ek olarak, Avrupa'da sığınma hakkı verilmeyen göçmenlerden Suriyeli olmayanları da geri almayı teklif ettiğini söylemişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetin katıldığı zirve Türkiye saatiyle 14.40'ta başladı. Ankara yönetiminin sığınmacı krizinin aşılması için yeni öneriler sunması nedeniyle zirvenin süresi uzatıldı.

Başbakan Davutoğlu'nun bugün NATO Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştükten sonra Ankara'ya dönmesi bekleniyordu ancak sürenin uzatıldığı açıklandı.

Ankara yönetimi, Avrupa Birliği'nden daha önce 3 milyar Avro istemişti. Davutoğlu, bunun yanında her yıl 2 milyar daha ve vize serbesitesinin Haziran 2016'dan itibaren başlamasını istedi.

 

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