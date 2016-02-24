Türkiye - AB Zirvesi 7 Mart'ta

Avrupa Birliği, Türkiye ve AB Liderler Zirvesi'nin 7 Mart'ta yapılacağını duyurdu. Zirve tarihini Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda açıkladı. Tusk, konu hakkında Twitter'dan, "7 Mart'ta Türkiye'yle özel bir toplantı ayarlayacağız" açıklamasında bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, öğle çalışma yemeği formatında yapılması kararlaştırılan zirvenin tüm AB ülkelerinin devlet ya da hükümet başkanlarının katılımıyla 28+1 formatında gerçekleştirilecek.

Türkiye’yi Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun temsil etmesinin beklendiği zirve, Brüksel ile Ankara’nın üzerinde anlaştıkları, göç akınını frenleme amaçlı Ortak Eylem Planı’nın işleyip işlemediğinin değerlendirilecek olması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye ile varılan anlaşma AB açısından halen öncelik olmayı sürdürüyor ve şu aşamada herhangi bir alternatifi yok.

Göç krizi nedeniyle iç politikada da zor günler geçiren Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bu planın başarıya ulaşması için yoğun çaba harcıyor ve başka bir alternatifi kabul etmeyen bir yaklaşım sergiliyor.

Türkiye’den Yunanistan’a geçiş yapan göçmen ve mültecilerin sayısında AB’nin istediği düzeyde düşüş olmaması ve acilen somut sonuç görme ihtiyacının yüksek olması özellikle “Balkan yolu” üzerinde bulunan Birlik ülkelerinin “B planı” hazırlanması yönündeki talepleri daha yüksek sesle dile getirmeleri sonucunu doğuruyor. Zirvede Ortak Eylem Planı’nın işleyip işlemediği konusunun yanı sıra bazı AB ülkelerinin Türkiye’den gönüllülük bazında mülteci kabul etmesi de öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.