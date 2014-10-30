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Yaşam

Türkiye'de trans geçiş sürecinde uzman doktor sayısı kaç?

CHP'li Mahmut Tanal, Sağlık Bakanlığı'na cinsiyet geçiş operasyonlarında uzman doktor sayısını, devlet hastanelerinde yaşanan sorunları ve konuya ilişkin çalışmalarını sordu

30 Ekim 2014 17:26

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Sağlık Bakanlığı’na transların cinsiyet geçiş sürecinde uzman doktor sayısını ve cerrahi operasyonlarda yaşanan sorunları, hak ihlallerini sordu.

Kaosgl.com'da yer alan habere göre, Trans Danışma Merkezi Derneği’nin (T-Der) trans geçiş süreçlerine ilişkin araştırma ve çalışmaları sonucunda hazırlanan önergede; cinsiyet geçiş süreci operasyonlarındaki başarı oranı da soruldu. Önergeye henüz cevap verilmedi.

Tanal’ın, Bakan Mehmet Müezinoğlu’na yönelttiği sorular şu şekilde:

“1. Ülkemizde kaç adet transeksüel yapıda erkek ve kadın vatandaşımız vardır?

 
2. Bu vatandaşlarımızın kaç tanesi cinsel geçiş sürecini tamamlayarak cinsiyet değiştirmiştir?
 
3. Bu vatandaşlarımızdan cinsel geçiş sürecini tamamlayamayanların sayısı kaçtır?
 
4. Bu vatandaşlarımızın cinsel geçiş sürecini tamamlayamama sebepleri nelerdir?
 
5. Bakanlığınız bünyesinde; cinsiyet değiştirmek adına cerrahi operasyon yaptıran transeksüel yapıda erkek ve kadınların; bu operasyonu gerçekleştirmek adına yeterli sayıda uzman doktor mevcut mudur? Eğer bu tür cerrahi operasyonlar için alanında uzmanlaşmış doktorlar mevcutsa; bu doktorların en fazla ve en az değerlerle yaptıkları cerrahi operasyon sayısı kaçtır?
 
6. Cinsiyet değiştirmeye ilişkin olarak devlet hastanelerinde yapılan operasyonların başarılı olma oranı nedir? Başarısız olan operasyonlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımız için hangi işlemler yapılmaktadır?
 
7. Özellikle bu alanda uzmanlaşmış doktor sayısını arttırmak açısından Bakanlığınızın herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır?” 

 

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