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Turkish Kargo ile Tahran'a 16 aylık 3 zürafa taşındı

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) KARGO taşımacılığı anlamında dünyanın 112 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı uçakla Johannesburg’tan, İstanbul aktarmalı olarak İran'ın başkenti Tahran’a ulaştırdı

23 Haziran 2018 15:50

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) KARGO taşımacılığı anlamında dünyanın 112 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı uçakla Johannesburg’tan, İstanbul aktarmalı olarak İran\'ın başkenti Tahran’a ulaştırdı.

Canlı hayvan taşımacılığında  gökyüzünde doğal yaşama yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, son bir ay içerisinde Johannesburg’tan 7’si yavru 10  aslanı Pakistan’a, 10 zebrayı Bangladeş’e, 4  fili Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden 3  maymunu da Ukrayna’ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı şekilde taşıdı. Şirket en son 16 aylık 3 zürafayı Johannesburg’tan İstanbul aktarmalı Tahran’a götürdü. Zürafalara uçuş süresince bakıcıları, veterinerleri ve  IATA Live Animals Regulation (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği - Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

(FOTOĞRAF)

 

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