Turkish Cargo'nun 777F tipi ilk kargo uçağının teslimi kutlandı

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) - Türk Hava Yolları ve Boeing yöneticileri, 777F tipi ilk kargo uçağının teslimini kutladı. Teslim alınan uçak, Türk Hava Yolları’nın hava kargo taşımacılığı alt markası Turkish Cargo’nun bu yıl içerisinde sipariş ettiği iki adet 777F tipi kargo uçağının ilki olma özelliğini taşıyor.

Türk Hava Yolları Teknik Hangarları\'nda yapılan törene Türk Hava Yolları ve Boeing\'in üst düzey yöneticileri katıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yaptığı konuşmada THY\'nin kargoda dünyada ilk 5\'in arasına gireceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Turkish Cargo\'nun uçak sayısı da bizi gururlandırıyor. Geldiğimiz noktada şunu ifade etmek isterim; 2017 yılı başında kargoda 55 noktaya uçuyorduk. Kasım sonu itibariyle hamdolsun bu 72 noktaya geldi. Ocak ayından itibaren yeni açılacak noktalarımızla birlikte Toronto, Houston, Zaragoza, Bogota ve Meksika\'yı da dahil edecekler. Bunlarla 82 noktaya inşallah 2018 yılında çıkacağız. Taşınan kargo miktarını 1 milyon tona getirdik. Bu yetmez. Önümüzde yeni bir havalimanı vizyonumuz var. Dünyanın en büyük havalimanlarından birini neden açıyoruz? Bu sektördeki iddiamızı, ufkumuzu, vizyonumuzu, iş ortaklıklarımızı daha ileri boyutlara taşımak için. Bir transfer merkezi olarak yeni havalimanımız bir yüzük taşı olarak yer alacak. Sadece yolcu transfer merkezi değil Türk ihracatçısının, sanayicisinin ürettiği ürünlerin, hizmetlerin ve malların çok hızlı bir şekilde dünyaya arz edildiği çok kritik bir rol oynayacak. Aynı zamanda dünya ticaretininde doğudan batıya kuzeyden güneye nereden olursa olsun Türk Hava Yolları taşımakla mükelleftir ve o kargodaki payını alacaktır. Dünyada ilk 5 kargodan birisi olma hedefiyle yürümekteyiz.\"

\"29 EKİM\'DE ORADA OLACAĞIZ\"

Kurdele kesim töreni ardından uçağın içini gezen Aycı, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aycı, 29 Ekim 2018\'e kadar yeni havalimanında olacaklarını söylerken bir gazetecinin, \"Şu anda iş makineleri taşınması söz konusu mu\" sorusuna şöyle yanıt verdi:

\"Ağır ağır orada bir operasyon yürüyor şu anda. Takdir edersiniz ki kolay bir arazi değil. O arazinin hazırlanması ve inşaatın onun üzerinde yükselmesi için tüm çalışmalar yapıyor. Gerekli dizayn çalışmaları yapıldı ve tamamlandı. Çok yakında inşaatların yükseldiğini görebileceksiniz. Zaten son sürat terminal binası yürüyor. Diğer kısımlardaki işler de yürüyor. Bizimki de çok süratli bir biçimde devam edecek. İnşallah yeni havalimanımızda 29 Ekim\'de olmanın gayreti içerisindeyiz ve inşallah orada olacağız. Yeni evimize gitmek için sabırsızlanıyoruz. Bu zamanı iyi değerlendireceğiz. Çok çalışacağız. Filomuz orada olacak inşallah.\"

\"Taşıma bir günde mi olacak, yoksa kademeli olarak mı\" şeklindeki bir soruya da Aycı, \"Bunun üzerine arkadaşlar çalışmalar yaptı. Her iki seçeneği de değerlendirdiler. Öncelikle tüm binaların hepsine taşınılacak ve oradan operasyon net olarak yürüyecek. Filo da buradan kalkıp bir şekilde oraya inecek ve oradan devam edecek. İlgili danışmanlar alınıyor. Dünyadaki en iyi örnekler de inceleniyor. Hem dünyadaki büyük taşınmaların başarı örnekleri hem de bununla alakalı geçmişte yapılan büyük hataları da gözden geçiriyoruz. Bu anlamıyla THY kendine en uygun ve en özgün taşınma biçimini uygulayacaktır ve orada olacaktır. Yeni yerimiz, yeni Hub\'umuz, yeni transfer merkezimiz kapasite sorunumuzun hallolduğu, teknolojik anlamda Dünya\'daki herkesin gıptayla bakacağı bir havalimanına gideceğiz. Bununla alakalı hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Bu konuyla ilgili şirketimiz içerisinde özel bir ekip çalışıyor. Genel müdürümüz takip ediyor, yönetim kurulumuz takip ediyor. Hep beraber bu işin süratle olması konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah 29 Ekim\'de de orada olacağız\" diye cevap verdi.

Törenin ardından uçak, ilk seferini yapmak için bugün Dubai\'ye havalanacak. Dünyanın en uzun menzilli ikiz motorlu kargo uçağı olan 777F, teknolojik anlamda, gelişmiş 777-200 LR (uzun menzilli) yolcu uçağına dayanmakla birlikte, 102 bin kg tam yüklü hali ile 4 bin 900 deniz mili (9 bin 70 km) uçabiliyor.

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