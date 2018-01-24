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Turkish Cargo, yavru aslanları ve nesli tükenmekte olan penguenleri yeni yuvalarına taşıdı

  Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)  Turkish Cargo, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuz koşullar nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altına giren 11 penguen türünden biri olan Humboldt Penguenleri’ni başarılı bir operasyon ile Riga Hayvanat Bahçesi’nde

24 Ocak 2018 14:12

 

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)  Turkish Cargo, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuz koşullar nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altına giren 11 penguen türünden biri olan Humboldt Penguenleri’ni başarılı bir operasyon ile Riga Hayvanat Bahçesi’nden Çin Devlet Okyanus Akvaryumu’na taşıdı. 

Türk Hava Yolları\'nın  alt markası Turkish Cargo,  doğal yaşamın sürekliliğine de katkıda bulunuyor. Hava kargo taşıyıcısı, Birleşmiş Milletler\'e bağlı Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği (IUCN) listesinde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 20 tane Humboldt Pengueni’ni, Letonya’dan (RIX) İstanbul aktarmalı olarak Çin’e (PVG) ulaştırdı.

Riga Hayvanat Bahçesi’nden teslim alınan penguenler, İstanbul aktarmalı olarak Çin’de bulunan ve Asya’nın en büyük akvaryumlarından biri olan Devlet Okyanus Akvaryumu yetkililerine sağlıklı bir şekilde teslim edildi. Turkish Cargo, IATA Live Animals Regulation (LAR) sertifikalı personelin ve veterinerin eşliğinde Çin’e ulaştırılan Penguenler burada türlerinin sürekliliği için daha iyi şartlarda koruma altına alınacak.

Turkish Cargo’nun güvenli bir şekilde yeni yuvalarına ulaştırdığı tek yabani yaşam türü penguenler değil.  Hava kargo taşıyıcısı IATA Live Animals Regulation (LAR) sertifikalı bakıcılarının ve veterinerin eşlik ettiği 6 yavru aslanı Bangladeş’e (DAC) ve 14 yetişkin aslanı da Çin’e başarılı ve sağlıklı bir şekilde taşıdı.

Geçtiğimiz aylarda yabani hayvanların yasadışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla `united for wildlife buckingham palace declaration (ufw)` bildirisini onaylayan Türk Hava Yolları, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu.

Turkish Cargo, dünyanın 120 ülkesindeki müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için; kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA LAR yönetmeliğini referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, paketleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde uyguluyor.

(FOTOĞRAF)

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