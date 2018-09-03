İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

HAVA kargo taşımacılığında dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo şirketi olan Turkish Cargo, uçuş noktasına Ruanda’nın başkenti Kigali ve Umman’ın başkenti Muskat’ı da ekledi. Yeni uçuş noktaları ile birlikte Turkish Cargo, uçtuğu nokta sayısını 85’e çıkardı.

Turkish Cargo\'nun uçuş ağına eklediği Kigali önemli ithalat potansiyeli ile ön plana çıkıyor. Şehir, özellikle Güney Afrika’nın metropol kenti Johannesburg destinasyonu için ciddi bir ihracat noktası konumunda. Turkish Cargo’nun A330-200F kargo uçağıyla icra edeceği Kigali seferlerinin Entebbe (Uganda) hattı ile birleştirilmesi ve bu bölgede güçlü bir ithalat - ihracat hattının oluşturulması planlanıyor. Türkiye, Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika için önemli bir ithalat pazarı olan Maskat’a düzenlenmeye başlanan kargo seferi ise, Güney Asya seferleri ile birleştirilerek daha efektif bir kargo uçuş hattı oluşturuldu. Seferler, A330-200F kargo uçağıyla icra edilecek.

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