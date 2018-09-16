Turkish Cargo, Mexico City seferlerine başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TURKISH Cargo, Latin Amerika’da 8’nci, Amerika Kıtası’nda 10’ncu uçuş noktası olan Meksika’nın başkenti Mexico City’e kargo uçuşlarına başlayacak. .

Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, 3 Ekim tarihi itibarıyla Meksika’nın başkenti Mexico City’ye hava kargo seferleri başlatıyor. Bu sefer, Turkish Cargo’nun kargo uçuşu yaptığı 85. uçuş noktası olacak. Boeing 777F tipi geniş gövde kargo uçakları ile gerçekleştirilecek seferler iki ayrı rotada gerçekleştirilecek. İlk rotada İstanbul’dan havalanacak kargo uçakları Madrid aktarmalı olarak Mexico City’ye ulaşacak. Mexico City sonrası uçaklar Bogota, Curaçao ve Maastricht rotasını takip ederek İstanbul’a dönecek. İkinci rotada ise Madrid aktarmalı olarak Mexico City’ye ulaşacak uçaklar Houston üzerinden İstanbul’a dönecek.

Turkish Cargo’nun 85’nci uçuş noktası olan Mexico City, ihraç ettiği taze çiçekler, bozulabilir meyve ve sebzeler, teknolojik ürünler, otomobiller ile öne çıkıyor. Şehrin başlıca ithalat kalemleri arasında, otomobil, kimyasallar, petrokimya ürünleri, tekstil ürünleri, balık, ilaç, çiçekve diğer bozulabilir ürünler bulunuyor.