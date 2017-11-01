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Spor

Turkish Airlines World Golf Cup 2017 sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup 2017 sona erdi

01 Kasım 2017 13:23

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup 2017 sona erdi.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde, Türk Hava Yolları ve Titanic Golf Club sponsorluğunda düzenlenen ve dünyadaki en önemli amatör golf turnuvası olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines World Golf Cup 2017 dünya finaline 62 ülkeden 104 sporcu katıldı. Turnuvanın şampiyonu Luke Eunace olurken, ikinciliği Warren Espey, üçüncülüğü ise Zhen Ge elde etti. Turnuvada en iyi gross ödülünü John J. Micallef aldı. Bayrağa en yakın vuruş ödülünü erkeklerde John Hunt, kadınlarda ise Mai Tokuda elde etti.
Dereceye girenlere ödülleri Titanic Lara Otel\'de düzenlenen törenle THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, THY Organizasyon Müdürü Hatice Girgin, Titanic Otel yetkilileri Hasan Eker ve Yeşim Akkiraz tarafından verildi.

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