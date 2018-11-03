Turkish Airlines Open'da günün lideri Haotong Li

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA) - Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası\'nın üçüncü gününü Çinli Haotong Li lider tamamladı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik\'e bağlı Belek Turizm Merkezi\'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü\'nde düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası\'nın üçüncü gün oyunları sona erdi.

78 golfçünün yer aldığı günü Çinli Haotong Li 196 skor (-17) vuruşla 1\'inci tamamladı. 2\'inci 199 skor (-14) vuruşla Fransız Alexander Levy ile İngiliz Justin Rose paylaştı. Türkiye\'den Ali Altuntaş 219 skor (+6) vuruşla 75\'inci, Taner Yamaç 77\'nci, Leon Açıkalın ise 78\'inci sırada günü bitirdi.

Turnuva yarın yapılacak müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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