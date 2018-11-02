Turkish Airlines Open 2018'de ikinci günün lideri Justin Rose

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - Turkish Airlines Open 2018 uluslararası golf turnuvasının ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi\'ndeki Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, dünya çapında sıralamaya giren 75 sporcunun yanı sıra Türkiye\'den de 3 golfçü mücadele etti.

Turnuvada geçen yıl şampiyon olan İngiliz Justin Rose 130 skor (-12) vuruşla günü 1\'inci tamamladı. Vatandaşları Tom Lewis ve Dany Willett ile Danimarkalı Thorbjon Olesen 132 skor (-10) vuruşla 2\'nciliği paylaştı. Milli sporcular Ali Altuntaş 143 skor (+1) vuruşla 58\'inci, Leon Açıkalın 153 skor (+11) ile 77\'nci, Taner Yamaç ise 156 skor (+14) vuruşla 78\'inci sırada ikinci gün müsabakalarını tamamladı.

Organizasyon, 4 Kasım\'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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