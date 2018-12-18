Turkish Airlines Corporate Club'a 'En İyi Kurumsal Seyahat Programı' ödülü

İSTANBUL, (DHA) - Turkish Airlines Corporate Club, Global Traveler tarafından \'En İyi Kurumsal Seyahat Programı\' seçildi.

Dünyanın en çok ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan Türk Hava Yolları, ABD\'nin küresel yayın organı \'Global Traveler\'ın düzenlediği ödüllerde, okuyucu anketleri sonucunda belirlenen üç ödülün sahibi oldu. \'En İyi Kurumsal Seyahat Programı\' kategorisinde, kurumsal müşterileri için özel tasarlanan programı \'Turkish Airlines Corporate Club\'ın ödüllendirildiği gecede ikinci kez \'Business Yolcuları için En İyi Havayolu\' ve \'En İyi Havalimanı Personeli\' ödüllerine de lâyık görüldü.

Bu yıl 15\'incisi gerçekleştirilen yayın anketinde 22 binden fazla iş/business ve tatil seyahatçisi, 80\'in üzerinde kategoride \'En İyi\'yi belirleyebilmek için oylamaya katıldı.

Beverly Hills, Kaliforniya, ABD\'de düzenlenen törende \'En İyi Kurumsal Seyahat Programı\' ödülünü Türk Hava Yolları adına Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı, Mert Dorman teslim alırken; \'Business Yolcuları için En İyi Havayolu\' ve \'En İyi Havalimanı Personeli\' ödüllerini ise yine bayrak taşıyıcı havayolu adına Türk Hava Yolları Los Angeles Müdürü, Ersen Engin kabul etti.

\"ÖDÜLLER HİZMET ANLAYIŞIMIZIN TAKDİRİ\"

Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı, Mert Dorman, \"Türk Hava Yolları olarak, ödüllü hizmetlerimizi genel standartlarından ayrıştıran özellikleri büyük bir titizlikle ele alıyoruz. Örneğin, business ve kurumsal yolcularımıza sunduğumuz hizmet seçkimizi kapıdan kapıya kesintisiz deneyim konsepti ile tasarlayıp, uzun vadeli bir vizyonla geliştirdik ve bu noktada bariz bir farklılık oluşturduk. Bu ödüllerin tamamı, müşteri odaklı ve ayrıcalıklı hizmet anlayışımızın bizim için son derece kıymetli birer takdiri. Markamızı bu ödüllere lâyık gören yolcularımıza, Turkish Airlines Corporate Club üyelerimize ve Global Traveler dergisine teşekkür ediyoruz\" dedi.

Dünyanın en kapsamlı kurumsal sadakat programlarından biri olan Turkish Airlines Corporate Club, programı çerçevesinde üyeler, katılım için herhangi bir ücret ve/veya taahhüt vermemekle birlikte; özel indirimler, özel bagaj hakları, bilet kurallarında esneklik, ücretsiz bilet ve upgrade avantajları ve ayrıca özel yolcu salonlarına erişim gibi önemli imkânlara da sahip olabiliyor.

Business ve kurumsal seyahatin önemli bir parçası olarak kabul gören kapsamlı erişim kabiliyetine sahip Türk Hava Yolları, beş kıtada, 124 ülkedeki 300\'den fazla destinasyona uçuş sağlıyor. Amerika kıtasındaki 17 şehri, İstanbul\'dan, üç saatten daha kısa sürede 40\'tan fazla ülkeye bağlıyor. Yolcu kapasitesi bağlamında en büyük uluslararası merkez olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı önümüzdeki süreçte, bundan çok daha fazla destinasyon için rota açmaya hazırlanıyor.