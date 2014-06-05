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Politika

Türkî liderler iki günlük zirve için Bodrum'da

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan cumhurbaşkanlarını Türkiye ile işbirlikleri geliştirme toplantısına davet etti

05 Haziran 2014 09:19

Türk dili konuşan ülkelerin oluşturduğu Türk Konseyi somut projelerle Türk dünyası arasında yakınlaşma ve işbirliğini artırmak için harekete geçti.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan cumhurbaşkanları iki gün sürecek zirve için dün Bodrum’da buluştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuklarıyla yakından ilgilendi. Türkbükü’nde deniz kenarında güzel bir ortamda düzenlenen zirve, samimi bir ortamda gerçekleşiyor. Toplantılarda kültürel projelerin yanı sıra enerji ve ekonomik alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi benimseniyor. Bugün gerçekleşecek liderler zirvesinde tüm dünyaya yaşayan Türklerin yakınlaşması için farklı şehirlerde ‘Türk Diaspora Merkezleri’ kurulması kararı alınacak. ‘Ortak tarih kitabı’ projesi ise gençleri ortak kültür ve geçmiş bilincine kavuşturmayı hedefliyor. Zirvenin ilk gününde dışişleri bakanları buluşurken bugün ise cumhurbaşkanları liderler zirvesini gerçekleştirecek. Konseye Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan üye. Türkmenistan ise “tarafsızlık politikası” gereği üye değil; ancak Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da zirveye iştirak ediyor.

 

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