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Medya

Turkey Blocks'a ifade özgürlüğü ödülü

Ödül kapsamında kazananlara ifade özgürlüğü mücadelelerinde Index on Censorship destekte bulunacak

25 Nisan 2017 19:54

Türkiye'de internet kesintilerini takip eden Turkey Blocks projesi, çevrimiçi sansürün denetlenmesi ve dijital şeffaflığa katkılarından dolayı Index on Censorship 2017 Basın Özgürlüğü Ödülü aldı.

Bianet’te yer alan habere göre, Türkiye'de internet kesintilerini takip eden Turkey Blocks projesi, çevrimiçi sansürün denetlenmesi ve dijital şeffaflığa katkılarından dolayı Index on Censorship 2017 Basın Özgürlüğü Ödülü’ne (Index on Censorship Freedom of Expression Award 2017) layık görüldü.

Ödülü Alp Toker ile Işık Mater aldı.

Ödülün diğer kazananları ise sanat alanında Çin Halk Cumhuriyeti’nden karikatürist Rebel Pepper, kampanya alanında Rusyalı insan hakları savunucusu Ildar Dadin, gazetecilik alanındaysa Maldives Independent gazetesi ile eski editörü Zaheena Rasheed oldu.

Ödül kapsamında kazananlara ifade özgürlüğü mücadelelerinde Index on Censorship destekte bulunacak.

17 yıldır verilen Index on Censorship 2017 Basın Özgürlüğü Ödülü’nün önceki kazananları arasında insan hakları aktivisti Malala Yousafzai,karikatürist Ali Ferzat, gazeteci Anna Politkovskaya var.

Aynı ödül daha önce Türkiye’den Agos Gazetesi ile Arat Dink (2008) ve müzisyen ve insan hakları aktivisti Şanar Yurdatapan’a (2002) verilmişti.

Turkey Blocks

Turkey Blocks, dijital şeffaflık ve teknoloji üzerine araştırma yapan, Türkiye’nin internetteki kitlesek sansürü hakkında raporlar hazırlayan bağımsız bir örgüt.

Index on Censorship

Londra merkezli bir ifade özgürlüğü örgütü olan Index on Censorship 1972’de kuruldu. Uluslararası Mapping Media Freedom programını yürütüyor.

 

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