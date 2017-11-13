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Politika

Türkeş'in memleketi Pınarbaşı'nın Belediye Başkanı MHP'den istifa etti (2)

ATAŞ'TAN İYİ PARTİ AÇIKLAMASI MHP'den istifa ettiğini açıklayan Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

13 Kasım 2017 20:43

ATAŞ\'TAN İYİ PARTİ AÇIKLAMASI
MHP\'den istifa ettiğini açıklayan Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Ataş istifası ve İYİ Parti\'ye geçip geçmeyeceğiyle ilgili açıklamada, şunları söyledi:
\"Doğru bugün istifa ettim. 2015 Kasım ayından beri muhalif olma sebebi olarak dışlandık. Partide siyaset yapmamızın önü kesildi. Pınarbaşı\'nda uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Parti disiplininden, partinin ilkelerinden hiç kopmadan bugüne kadar geldik. Bu süreç içerisinde muhalif olduğumuz için ilçe belediyesi olduğumuz halde dışlandık, sineye çektik. Geçtiğimiz cumartesi günü genel merkezimize dahi sormadan kendi web sitelerinden Pınarbaşı Belediye Başkanı olarak beni silmişler. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Siyaset yapmamıza izin vermeyecekleri ortaya çıktı. İstenmediğimiz yerde daha fazla mücadele etmemiz, kendimize zarar vermeye başladı. Şu anda bağımsız olarak yoluma devam edeceğim.\"
Başkan Ataş, basın mensuplarının \'İYİ Parti\'ye geçmeyi düşünüyor musunuz?\' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
\"Şu anda partimden istifa ettim, başka bir şey düşünmüyorum. Bağımsız olarak da olsa ilçemde verdiğim sözleri yerine getirmeye devam edeceğim. Bundan sonra, biz bir yerden, MHP\'den ayrıldıktan sonra, diğer partiler bizim için hizmet yapmak için bir araçtır. MHP\'nin ayrı bir yeri vardır. Diğer partiler bizim için hizmet aracıdır; bu İYİ Parti olur ya da başka parti olur. Bu partinin gönlümüzdeki yerini kimse silemez. Siyaset benim için olmazsa olmaz bir şey değil. Burası Başbuğ\'un memleketi. Kendileri benden aday olmamı istedi ben gereğini yaptım, bugün de kendileri gereğini yaptı.\"

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)

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