Türkeş: MHP benim partimdir

MHP'nin "seçim hükümetine üye vermeyeceğiz" açıklamasına rağmen Davutoğlu'nun teklifine olumlu yanıt veren sonrasında MHP'den ihraç edilen Alparslan Türkeş'in oğlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Milliyetçi Hareket Partisi benim partimdir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Ortadoğu Düşünce Kuruluşları Buluşması" toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, " MHP yönetimine ihtar gönderdiğiniz, partiden uzaklaştırma kararının yersiz olduğu yönünde basına yansıyan bilgiler var. Bugün de benzer şekilde MHP yönetiminden 'herhangi bir fikir değişikliği olmayacağı, yargı yolunun açık olduğu, yargıda hakkınızı aramanız' yönünde bir söylem dile getirildi. Yargıya başvuracak mısınız?" sorusuna Türkeş, "Sizin beyanınıza göre, 'MHP, onu dedi, bunu dedi'ye cevap vermem" yanıtını verdi.

Türkeş, "Milliyetçi Hareket Partisi benim partimdir ve saygı değer yöneticileri, kendileri ne söyleyeceklerini söylerler, ondan sonra onlar cevaplarını alırlar" dedi.

'Okuyan herkes söylediğimi anlar'

Yaşanan bu gelişmelerden sonra AKP'den kendisine yönelik bir teklif gelip gelmediği yönündeki soruya Türkeş, "Hayır öyle bir konuşma yok" cevabını verdi.

Tuğrul Türkeş, seçimde milletvekili adayı olma konusunda bir düşüncesinin olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise "Ben açıklamalarımı yaptım, açıklamalarım gayet net. Sözcükler iyi seçilmiştir, Türkçe'dir, hepinizin anlayabileceği niteliktedir. Sanıyorum ki muhataplarının da anlayabileceği niteliktedir. Hem hukuki zemini vardır hem de güzel Türkçe ile yazılmıştır. Okuyan, belli bir eğitim seviyesi olan herkes benim söylediğimi anlar" diye konuştu.

"HDP'li iki bakanın Cizre ile ilgili temasları sonrasında Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu'dan azledilmeleri önerisi ya da çıkışı geldi. Siz bu konuda ne düşünürsünüz?" sorusuna Türkeş, "Onlar konuyu anladığım kadarıyla izlemek ve gözlemlemek istemişlerdir. Yalçın Topçu Bey de kişisel kanaatini dile getirmiştir" karşılığını verdi.