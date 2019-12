-TÜRKEŞ KABRİ BAŞINDA TÖRENLE ANILDI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - MHP eski Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, ölümünün 14. yılında Beştepe'deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra, Alparslan Türkeş'in oğlu ve Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, parti yöneticileri, partililer, STK ve Türk federasyonlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Tören başlamadan önce Kur'an-ı Kerim okundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in mezarına kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Kabirdeki çiçeklere su verdi ve dua etti. Bahçeli, kabre Türkeş'in doğum yeri olan Kayseri'nin Pınarbaşı, Köşkerli köyünden getirilen toprağı da serpti. Daha sonra konuşma yapan Bahçeli, Türkeş'in büyük bir devlet adamı olduğunu ve ölümünün ardından onun binbir emekle inşa ettiği ilkelerini belirlediği milli davada tüm ülkücülerin büyük bir şevk ve azimle hizmet ettiğini ifade etti. Türkeş'in şahsiyetinin gerçek değerinin, maddi varlığından ayrılmasına rağmen hatırlanması ve emanetinin eller üzerinde taşınması ile ortaya çıktığını belirten Bahçeli, 14 yılda ona olan sevginin artarak devam ettiğini söyledi. Türkeş'in Türk tarihinde müstesna bir yeri bulunduğunu ifade eden Bahçeli, 42 yıl önce Türk milletinin geleceğini aydınlatmak, varlığını korumak ve yükseltmek amacıyla yaşarken karşılaştığı sorunlar onu yolundan, hedefinden, döndürmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Kendisi hayattayken onu anlayacak basirete sahip olmayanlar, hatta karşısına engeller çıkaranlar, vefatından sonra hakkını teslim etmişler ve geç de olsa aziz hatırasını hürmetle anmaya başlamışlardır. Türk milleti, böylesi lider kişilikleri tarihin her döneminde içinden çıkarmış ve sonrasında bağrını ve yüreğini her daim bu yüksek şahsiyetlere açarak, sadakatla yanlarında yer almıştır. Rahmetli Alparslan Türkeş de Türklüğün asırları aşan yürüyüşündeki geri çekilmeyen ve eğilmeyen kudretliden birisidir. Onun bizlere büyük bir özveriyle miras bıraktığı 9 ışıkta dün, bugün ve yarın arasındaki tüm sisleri aydınlatmış kendisini vatanına ve milletine adıyan ülkücülere asla eskimeyecek bir rehber olmuştur. Hatta ona göre 9 ışık Türk ülküsüyle aynı anlam ve içeriğe sahiptir. Türkeş beş milletinin sürekli tazelenen belleği, ileriyi gören feraseti, tehlikelere set çeken cesareti, kardeşliğini öğütleyen bilgisi, uzlaşmayı tavsiye eden sağ duyusu, milliyetçiliği demetler halinde dağıtan ülkücüsüdür. Dünyanın gidişatını ve bölgelerimizdeki gelişmeleri okuyan berrak bir milli şuura sahip olan rahmetli Türkeş bey hala Türklüğün yaşadığı her yerde, ulaştığı her coğrafyada ayrıcalıklı bir şekilde anılmaktadır.'' -''CUMHURİYETİN KAZANIMLARI, MAYINLI ALANA ÇEKİLMEK İSTENMEKTEDİR'' Konuşmasında dava arkadaşlarına da seslenen Bahçeli, Türkiye'nin dünden daha sıkıntılı, daha vahim sorun alanlarıyla kuşatılmış durumda olduğunu öne sürerek, konuşmasına şöyle devam etti: ''Bugün Türklük değerleri yıpratılmakta ve Cumhuriyetin tüm kazanımları mayınlı alana çekilmek istenmektedir. Türk milletini binlerce yıllık kardeşliği, üniter yapısı, dili ve diğer milli varlığı tahrip edilmenin eşiğine kadar getirilmiştir. Özellikle 12 haziran milletvekilliği genel seçimlerin giderken şer ittifaklarının temelleri daha da keskinleşmiş hepinizce bilinen mihraplar Türkiye'nin bölünmesi için düğmeye basmışlardır. Gerek küresel gelişmeler gerekse de ülkemizin içerisinde bulunduğu iç hadiseler dava arkadaşlarıma büyük görev ve sorumluluk yüklemektedir. Türkiye'nin bağımsız bir şekilde var olması Türk milletinin ebedi vatanın da bir ve bütün halinde yaşaması için dayanışmaya ve saflarımızı sık tutmaya çok ihtiyacımız vardır. Millet ve devlet bekası için güç birliğini sağlamlaştırmaktan başka başka bir yolu ve çaresi yoktur. Bizler sabır ve kararlılıkla, üzerimize çullanan fitne ve fesada mutlaka haddini bildireceğiz.'' ''Hak yolunda, Allah yolunda milletimizin bizi mahcup etmeyeceğine yürekten inanıyorum'' diyen Bahçeli, ''Seviyeli, tutarlı, ahlaklı, temiz, ilkeli, soğuk kanlı ve Türk milletine sevdalı Milliyetçi hareketin hak ettiği başarısının zamanı gelmiştir.'' dedi. Bahçeli'nin anıt mezardan ayrılmasının ardından törene katılanlar da Alparslan Türkeş'in mezarı başında dua etti.