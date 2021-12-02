Türkeş anmasında saldırıya uğrayan AKP'li belediye başkanının ablası: Yaşlı insanları kanlar içinde tuvalete sakladık; polisi aradım, gelmediler

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Ankara’da Alparslan Türkeş'i anma toplantısına yapılan baskın sırasında orada bulunan AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ablası Günaydın Altınok Altınel’le yaptığı görüşmeyi aktardı.

“Orası siyaset üstü bir vakıf. Türkeş’i seven herkes toplanmıştı” diyen Günaydın Altınok, törene oğluyla gittiğini, protokolde oturduğunu ve dışarıda da bayağı polis olduğunu kaydetti. Olay anını anlatırken sinirlerinin bozulduğunu ve tansiyonun yükseldiğini ifade eden Altınok, saygı duruşundan sonra Türkeş’in ruhuna Kuran okunmasının başladığını belirterek şöyle dedi:

“Bosnalılara saldıran Sırplar gibi vuruyorlardı; polisi aradım, gelmediler”

“En az 50 kişilerdi. Utanç tablosuydu. Ne Türkeş’e yakışıyor ne ülkücülere yakışıyor. Önce Mahmut Öztürk’e (eski milletvekili), Ali Uzunırmak’a (Eski Ocak Başkanı) giriştiler. Bayrakların arka demir tarafıyla, Bosnalılara saldıran Sırplar gibi vuruyorlardı. 80 yaşındaki Mahmut Ağabey’in kafasından kan boşaldı. Yaşlı insanları kanlar içinde tuvalete sakladık. Polisi aradım, gelsinler diye, gelmediler.”

“Süleyman Soylu’yu aradım, o da cevap vermedi”

“Günaydın Hanım, Süleyman Soylu’ya verdiği destekle biliniyor. Sosyal medya profilinde Soylu ile fotoğrafı var” diyen Terkoğlu, Soylu’nun durumuna ilişkin sorusuna da şu yanıtı aldığını aktardı:

“Süleyman Soylu’yu 25-30 senedir evladım gibi severim. Onu da aradım olay yerinden. O da cevap vermedi. Sonra akşam aradım. Koruması açtı, ‘Söyleyeceğim abla’ dedi.”

“Nerede devletimiz nerede emniyetimiz!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu istediğini belirten Günaydın Altınok, “Ona da gideceğim, anlatacağım. Turgut’a da (Kardeşini kastediyor) aynısını yaptılar. Gördükleri yerde taşladılar. Bir partinin başkanı bir belediye başkanını (Mansur Yavaş) tehdit ediyor. Nerede devletimiz nerede emniyetimiz!” ifadelerini kullandı.

“Gözümle gördüm, MHP İl Başkanı’nın belinde silah vardı"

“Gözümle gördüm, MHP İl Başkanı’nın belinde silah vardı” diyen Günaydın Altınok, “Salonda yukarıda MHP’nin encümen azası da vardı. Belli ki gözlemeye gelmiş” dedi.

Yaşananlara, “Ülkücüyüz dediler. Türkeş’in posterini, Türk bayraklarını yerlere attılar. Eğer ki o salona giren eşkıyaların birazcık kanı olsaydı şehidin abisine vurmazlardı. Bülent Yahnici’yi de dövdüler. Onun kardeşi ülkücü şehitlerden (Ercüment Yahnici’yi kastediyor)” diye tepki gösteren Günaydın Altınok, “Çok yaralı vardı. Bakmayın bizimkiler ortaya çıkmadı. 50-55 yaşında bir kadının kolu çatlamış, rapor almış. Beni iteklediler, darp ettiler. Araya girmeye çalıştım. Birisinin tırnağı göğüs kısmıma geldi” diye konuştu.

“Devlet Bahçeli, DSP ile ittifak yapmadı mı? Rahşan Ecevit’in kurt-kuş açıklamalarına susmadı mı? O gün ülkücü, o gün milliyetçi değiller miydi? Devlet Bahçeli ülkücüleri dağıttı. MHP şimdi Gökçek’in değnekçileriyle dolu” eleştirisinde bulunan Günaydın Altınok, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da şu çağrıda bulundu:

“Bu mafyacılar, bardan pavyondan toplanan adamlar AK Parti’nin geleceğini karartacak.”

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TamgaTürk'te yer alan habere göre; Ankara Yenimahalle'de düzenlenen anma töreninin düzenlendiği salonun hemen girişinde çevik kuvvet polisleri de hazır bulunuyordu.



Buna rağmen 50 kişilik grup sloganlar atarak, protokolde yer alan isimlere saldırdı.



Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Mustafa Hakan Ünser saldırı anına ilişkin görüntüleri "Ve polis işbirliği ile saldırı başladı" notuyla paylaştı." />