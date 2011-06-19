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Politika

TÜRKER YENİDEN ADAY OLACAK ANKARA (A.A)

19 Haziran 2011 18:42

-TÜRKER YENİDEN ADAY OLACAK ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, 10 Temmuz'da toplanacak Olağanüstü Kurultayda yeniden aday olacağını açıkladı. Türker, yaptığı yazılı açıklamada, DSP Parti Meclisi'nin toplanarak, 12 Haziran seçiminin sonuçlarının değerlendirildiğini belirtti.  Parti Meclisinde üyelere, Olağanüstü Kurultayda yeniden Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladığını ifade eden Türker, kendi çağrısı üzerine Olağanüstü Kurultayın 10 Temmuz Pazar günü toplanacağını kaydetti. 

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