Türker: Rahşan Hanım'ın elini öpeceğim

DSP Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Masum Türker, "DSP’de Ecevit dönemi kapandı" yorumlarına karşı, "DSP, Ecevit’in partisidir. Hedefimiz Bülent Ecevit’in demokratik sol ideolojisini günümüzün ihtiyaçlarına göre yorumlayarak yolumuza devam etmektir" dedi.



Hürriyet’in haberine göre; Rahşan Ecevit’in kutlamak için aramadığı yeni Genel Başkan Türker, şunları söyledi:

"Rahşan Hanım değerli bir büyüğümüz. Güç insanı azdırır, muhakkak denetlenmesi gerekir. Partinin sahip olduğu gücün en büyük denetim aracı Rahşan Hanım, ona saygılıyız. Onun talebi bizim için emirdir, ideolojik fikirleri rehberimizdir. Masaya oturduktan sonra ilk iş olarak randevu isteyeceğiz, elini öpmeye gideceğiz. Devri sabık yapmayacağım."



Tayfun İçli istifa etti



Kurultayda aday olup son turda dört oy alan Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli dün partisinden istifa etti. İçli, "Sevgi, saygının kalmadığı bir ortamda siyaset yapılması mümkün değil. Silivri Cezaevi’ne girmek bile kongre salonuna girmekten daha kolaydı. Dün (önceki gün) sözün bittiği yerdi" dedi. Bu istifayla birlikte Meclis’te DSP’nin sandalye sayısı 11’e düşerken bağımsızların sayısı yedi oldu. DSP Adana Milletvekili Mustafa Vural da, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinden istifa etti. Vural, Kurultayda Zeki Sezer’i desteklediğini ancak seçimi Masum Türker’in kazandığını belirterek, "Demokratik teamüle uyup partimdeki Parti Meclisi Üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerimden ayrılıyorum" dedi.



Oran’da toplandılar



DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, kendisine yakın olan milletvekilleriyle Oran’daki evinde toplantı yaptı. Ecevit, yeni parti kurmayı değerlendirirken, milletvekilleri parti içinde mücadele etme konusunda Ecevit’i ikna etti.

