-TÜRKER: ''HER BİRİMİZ BİRER ECEVİT'İZ'' ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, ''Biz Demokratik Solcular olarak her birimiz birer Ecevit'iz ve Demokratik Sol Partililer var oldukça DSP de, Ecevit de yaşayacaktır'' dedi. DSP'den yapılan yazılı açıklamada, Türker'in, Bülent Ecevit'in vefatının dördüncü yıldönümünde düzenlenen ''Ecevit'i Anma ve Anlama Haftası'' nedeniyle DSP örgütlerine bir mesaj gönderdiği belirtildi. Türker, mesajında, DSP'nin kurucusu ve kuramcısı Bülent Ecevit'i, özlemle, saygıyla ve rahmetle andıklarını ifade etti. Ecevit'in, Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için ''ulusal duruş'' sergileyen bir lider olduğunu vurgulayan Türker, ''Her 5 Kasım, Ecevit'in 'ulusal duruş'unun önemini ulusumuza anlatabilmemiz için bir vesile olmakla birlikte, bizim de birbirimize kenetlenmemiz için önemli bir gündür'' dedi. Ecevit'in eksikliğini, yalnız Demokratik Solcular değil tüm Türkiye'nin hissettiğini ifade eden Türker, herkesin Ecevit'in öngörülü yaklaşımlarının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha idrak ettiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Ancak kimsenin endişeye kapılmasına gerek yok. Çünkü her bir DSP'li, bir Ecevit'tir ve yüreğinde yer eden Ecevit'in düşüncelerini, felsefesini, duruşunu gelecek nesillere taşıyacaktır. Siyaseti nezaketle bütünleştiren, inançlara saygılı laikliği ve çağdaşlığı kendine rehber edinmiş olan Ecevit, ülkemiz için olduğu kadar dünya için de ışık tutan bir liderdi. Biz DSP'liler, özellikle ülkemizin iç ve dış tehditler altında olduğu şu kritik günlerde, Ecevit'in ışığında doğru bildiklerimizden şaşmayacak, O'nun gibi kendimizi değil ulusumuzu ve ulusal çıkarları ön planda tutacağız.'' Ecevit'in ilkeli, tavizsiz, dürüst, centilmen, uzlaşmacı, insancıl, dik duran, cesur, dışarıdan emir almayan bir halk adamı olduğunu belirten Türker, DSP'lilerin Ecevit'i, ezilenin, işsizin, köylünün, esnafın, emeklinin, gençlerin ve kadınların yanında yer alarak, onlarla bir olarak yaşatacağını kaydetti. Türker, DSP'lilerin Ecevit'ten aldıkları ulusal birlik, eşitlik, adalet, hakça paylaşım, inançlara saygı mirasını, ömürleri boyunca bir yaşam biçimi olarak yansıtacaklarını ifade etti. -''BİRBİRİMİZE KENETLENECEĞİZ''- ''Hedefimiz, Demokratik Sol Parti'yi yeniden iktidara getirmek ve Ecevit'in felsefesini, Demokratik Sol Parti'nin değerlerini ülkemizde insanca yaşam için hayata geçirebilmektir'' diyen Türker, mesajda şu görüşlere yer verdi: ''Ecevit için, DSP için, DSP'nin ideolojisini oluşturan değerler için birbirimize kenetleneceğiz ve dışarıdan gelen dayatmalara aldırmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin özgürce varlığını sürdürebilmesi için her şeyimizi ortaya koyacağız. DSP'liler, Ecevit gibi, yüreğinden gelen doğrulara inanan dürüst insanlardır, başkalarına değil... Bu yüzden DSP'lilerin üreteceği çözümler de kişisel çıkarlar için değil, ülke yararına olacaktır. Ecevit felsefesini ve Ecevit'in Türk siyasetine yerleştirdiği değerleri özleyenleri, partimizin çatısı altına, ülkemizin geleceğini inşa etmeye davet ediyoruz. Türkiye'yi küçük düşüren değil, yücelten bir yönetim isteyenleri, DSP çatısı altına davet ediyoruz.'' Ecevit öğretisinin, bir insan ömrüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Türker, DSP içindeki her bir bireyin, ömrü boyunca Ecevit'i yüreğinde taşıdığı ve gelecek nesillere teslim ettiğini ifade etti. DSP'nin halkın partisi olduğunu ve gücünü halktan ve haktan aldığını belirten Türker, ''Biz Demokratik Solcular olarak her birimiz birer Ecevit'iz ve Demokratik Sol Partililer var oldukça DSP de, Ecevit de yaşayacaktır. DSP'yi yaşatmak Ecevit'i yaşatmaktır. Hepimiz bunun bilincindeyiz'' dedi.