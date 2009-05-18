Türker Başkan oldu, DSP'den istifa geldi

DSP'nin yeni Genel Başkanı Masum Türker

DSP 11'e düştü

DSP’nin dün yapılan ve Masum Türker’in genel başkan seçildiği olağanüstü kurultayının ardından adaylar arasında bulunan Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli DSP’den istifa etti. İçli, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığı’na ve DSP Genel Başkanlığı’na gönderdi. İçli, DSP Genel Başkanlığı’na gönderdiği istifa dilekçesinde, şöyle dedi:"Parti üyeliğimden istifa nedenlerimi ayrıntılı olarak belirtmeyi gereksiz buluyorum. Zira, olağanüstü kurultay sürecinde, 9 Mayıs tarihli mektupta istifa nedenimin ayrıntılarını görmek mümkündür. Kaldı ki; 17 Mayıs 2009 tarihli olağanüstü kurultayda yaşanan hukuk ve etik dışı olaylar, artık sözün bittiği yere gelindiğini de göstermiştir."DSP’de daha önce de İstanbul Milletvekili Ahmet Tan partiden ihraç edilmişti. Tan’ın ihracı ve İçli’nin istifasının ardından DSP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 11’e düştü. Meclis’teki son milletvekili dağılımı şöyle:AKP: 338CHP : 98MHP : 69DTP : 21DSP : 11BAĞ. : 7ÖDP : 1BOŞ : 5