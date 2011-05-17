-TÜRKER: BAŞBAKAN İKTİDAR OLACAĞIMIZI ANLADI ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, ''Başbakan bizim iktidar olacağımızı anladığı için bizi 'CHP'nin yavrusu' diye eleştiriyor. İktidar olacağız ve kendisinden hesap soracağız'' dedi. DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türker, seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde halka seslendi. Konuşmasında, ''Başbakan bizim iktidar olacağımızı bildiği için bizi 'CHP'nin yavrusu' diye eleştiriyor. İktidar olacağız ve kendisinden hesap soracağız'' ifadelerini kullanan Türker, ülke gündeminde yer alması gereken önemli konuların görmezden gelindiğini ve bunun yerine lider atışmalarının gündemi doldurduğunu iddia etti. Bazı iddialara konu olan üniversite sınavının iptal edilmesini, öğrencilerin bir yetenek sınavına tabi tutularak üniversiteye yerleştirilmesini talep eden Türker, DSP iktidarında YÖK ile lise ve üniversiteye giriş sınavının kaldırılacağı, her evden en az bir kişiye iş imkanı sağlanacağı, sağlık hizmetlerinin tamamının ücretsiz olacağı sözünü verdi. Kendilerinin Bülent Ecevit'in sosyal devlet anlayışının savunucusu olduğunu vurgulayan Türker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ister açık oturumda ister kapalı oturumda ister televizyonda ister bir salon toplantısında tartışma çağrısında bulundu.