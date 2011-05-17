T24 LogoT24 Logo
Politika

TÜRKER: BAŞBAKAN İKTİDAR OLACAĞIMIZI ANLADI ANKARA (A.A)

17 Mayıs 2011 10:29

-TÜRKER: BAŞBAKAN İKTİDAR OLACAĞIMIZI ANLADI ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, ''Başbakan bizim iktidar olacağımızı anladığı için bizi 'CHP'nin yavrusu' diye eleştiriyor. İktidar olacağız ve kendisinden hesap soracağız'' dedi. DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türker, seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde halka seslendi. Konuşmasında, ''Başbakan bizim iktidar olacağımızı bildiği için bizi 'CHP'nin yavrusu' diye eleştiriyor. İktidar olacağız ve kendisinden hesap soracağız'' ifadelerini kullanan Türker, ülke gündeminde yer alması gereken önemli konuların görmezden gelindiğini ve bunun yerine lider atışmalarının gündemi doldurduğunu iddia etti. Bazı iddialara konu olan üniversite sınavının iptal edilmesini, öğrencilerin bir yetenek sınavına tabi tutularak üniversiteye yerleştirilmesini talep eden Türker, DSP iktidarında YÖK ile lise ve üniversiteye giriş sınavının kaldırılacağı, her evden en az bir kişiye iş imkanı sağlanacağı, sağlık hizmetlerinin tamamının ücretsiz olacağı sözünü verdi. Kendilerinin Bülent Ecevit'in sosyal devlet anlayışının savunucusu olduğunu vurgulayan Türker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ister açık oturumda ister kapalı oturumda ister televizyonda ister bir salon toplantısında tartışma çağrısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24