SODEP'in kurucu üyeleri arasında bulunan Prof. Dr. Türker Alkan, 77 yaşında hayatını kaybetti. 12 Eylül döneminde Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden uzaklaştırılan Alkan, uzun süre aynı üniversitenin iletişim fakültesinde görev yapmıştı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Türker Alkan hayatını kaybetti. SODEP'in kurucu üyeleri arasında yer alan Alkan’ın ölüm haberini Almanya’da bulunan gazeteci Can Dündar 15 Ocak'ta Twitter hesabından “#TürkerAlkan hocamı kaybettiğimizi öğrendim. 12 Eylül cadı avında üniversiteden dışlanmış, ama askeri rejime karşı susmamıştı. Yankı Dergisi'nde beraberdik. SODEP'in kurucu üyelerindendi. Radikal'de yazdı. Mülkiyelilerin ve ODTÜ'lülerin başı sağolsun." paylaşımıyla duyurdu.

Türker Alkan kimdir?

Türker Alkan, 1941 senesinde dünyaya geldi. Yüksek öğrenim lisans diplomasını 1960 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden aldı. 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Kamu Yönetimi üzerine doktora yaptı.

Türkiye’ye döndükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 12 Eylül askerî darbesinin ardından 1983 yılında üniversiteden atıldı. Çalışmalarına 6 sene boyunca üniversite dışında devam etti.

1989 senesinde üniversiteye tekrar döndü. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Alkan, Erdal İnönü’nün liderliğinde kurulan SODEP’in (Sosyal Demokrat Parti) kurucu üyeleri arasında yar aldı. Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden emekli olduktan sonra Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ders vermeye başladı. Kapatılan Radikal gazetesinde uzun süre köşe yazarlığı yaptı.