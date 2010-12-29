Türk'e göre 'güzellik' 3. sırada

T24 - Özel bir internet sitesinin bekar erkekler üzerinde yaptığı anket, Türklerin nasıl bir eş istedikleri konusunda önemli sonuçlar ortaya koydu.

Evlilikmerkezi.com’un 268 bin erkek üyesi arasında yaptığı anket, Türk erkeklerinin evlenecekleri kadında aradığı özellikler konusunda önemli ipuçları içeriyor. Türk erkeği için birinci kriter, eşin zamanla annesine benzemesi.



Evlilikmerkezi.com üyeleri arasından 268 bin bekar erkeğin katıldığı anketin sonucuna göre;



Bir tercih yapmaları istendiğinde ise, birinci sırada kadının bakımlı olması, ikinci sırada eğitimli ve zeki olması geliyor. Güzellik ise üçüncü sırada.

Hiç evlenmemiş erkekler güzellikten çok kendine güveni olan ve bakımlı kadınlardan etkileniyor.



Annesine benzerse çok mutlu oluyor



Ankete katılan erkekler, ailelerin anlaşabilmesi konusunda “Olmasa da olur” diyorlar.



“İlişkinin ilerleyen dönemlerinde, eş adayınızın annenize ne kadar çok benzediğini fark ederseniz ne düşünürsünüz?” sorusuna ise yüzde 98 bu durumun kendilerini çok mutlu edeceği şeklinde yanıt veriyor!



Erkeklerin “Anneniz eş adayınızı hiç sevmese de evlenir misiniz?” sorusuna verdikleri yanıt ise yüzde 98 ile “Evet”.



Para mevzuları



29-36 yaş arası erkeklerin yüzde 76’sı eşinin kendisinden daha çok kazanmasının sorun yaratmayacağını belirtiyor. 37-55 yaş arası yüzde 68’lik bir kesim ise kendisi ile eşit kazanca sahip biriyle evlenmenin daha uyumlu bir ilişki sağlayacağı yönünde görüş belirtiyor.



İlk buluşma



Evlilikmerkezi.com üyesi erkeklerinin yüzde 56’sı ilk buluşmanın karşılarındaki kadının hayatlarının kadını olup olamayacağı yönünde bir fikir vereceği görüşündeler.



Erkekler için ilk buluşmanın ikinci buluşmaya dönüşmesinde etkili olan konular önem sırasına göre şöyle: Eş adayının kendisine çekici gelmesi, iyi bir dinleyici olması, hoş sohbet olması ancak gereksiz yere çok konuşmaması.



Doğal ama çekici



Erkekler bir kadında istedikleri özellikler: Doğal ama çekici; sıcakkanlı ve sevecen; ilgili ama kıskanç olmayan; bağımsız ama dominant olmayan.





