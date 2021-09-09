TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Sektördeki fiyatlar, maliyet artışının çok daha altında seyretmektedir

TÜRKÇİMENTO, 2020 Faaliyet Yılı 63. Genel Kurulu’nu Ankara’da gerçekleştirdi. Genel Kurula sektörün yüzde 94’ünü temsil eden çimento üreticileri katıldı. Açılış toplantısında konuşan TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, sektörde bu yıl yaşanan gelişmeleri aktarırken, sektördeki çimento fiyatlarının, maliyet artışının çok daha altında olduğunu ifade etti. TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay ise çimento ihracatına gelen kısıtlamaya değinerek, bunun ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratacağını ifade etti.

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, 2020 yılının Türkiye ve dünyada olumsuz anlamda ilklere sahne olduğunu belirterek, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çimento sektöründe bu yıl yaşanan gelişmeleri aktaran Yücelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2021 yılı 6 aylık dönemde çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 26’lık artışla 37 milyon tona çıkarken, iç satışlar yüzde 29 artışla 28,3 milyon tonu buldu.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi tüm bölgelerde iç satışlarda artış görüldü. Yılın ilk 6 ayında üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 80’i iç satışa konu oldu.

Ayrıca İhracatçı Birlikleri’nin geçici verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde de çimento sektörünün toplam ihracatı, değer bazında yüzde 12,3 oranında artarak 836 milyon dolara çıktı. Ancak toplam ihracat miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 gerileyerek 20,8 milyon tona indi.

Bu yılın ilk 8 ayındaki ihracatın 12,3 milyon tonu çimento; 8,5 milyon tonu ise klinkerden oluştu.

Tüm bu gelişmelere rağmen sektördeki fiyatlar, maliyet artışının çok daha altında seyretmektedir.

2021 yılı Ağustos ayında petrokok fiyatları geçen senenin Ağustos ayına göre yüzde 270 artış gösterirken, elektrik ve ithal kömür fiyatları sırasıyla yüzde 62 ve yüzde 197 artış göstermiştir.

Yine 2021 yılı Temmuz ayında Yerli Linyit yüzde 43 oranında artış yaşanmıştır.

2020 Ağustos ayında 7,27 TL olan dolar kuru ise 8,49 TL’ye yükselmiştir."

"Maliyet artışını fiyatlara tam olarak yansıtmadık"

Fatih Yücelik, konuşmasında çimento maliyetlerinin yaklaşık yüzde 80’ini döviz bazlı yakıt, elektrik gibi enerji girdilerinin oluşturduğunu belirterek, buna karşın söz konusu artışları fiyatlara tam olarak yansıtmadıklarını ifade etti.

"Çimentoya koyulan ihracat kısıtlamasını doğru bulmuyoruz"

TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay ise Genel Kurulda yaptığı konuşmada çimento sektörüne yönelik olarak ihracat kota uygulamasını doğru bulmadıklarının altını çizerek Türkiye’nin cari açığının kapatılabilmesi için ihracatın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bozay, şu ifadeleri kullandı:

”Sektörün hali hazırda 30-35 milyon ton kapasite fazlasının olduğu bir dönemde çimento ihracatına kısıt getirilmesini istemek, diğer bir ifadeyle ekonomimize sağlanacak katma değerin gözetilmemesi, ülke kaynaklarının atıl bırakılması anlamına gelmektedir." dedi.