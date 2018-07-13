"Türkçe'yi evlilik programlarından öğrendim"

Türkiye’de 2015 yılında katıldığı bir şarkı yarışmasıyla tanınan İran asıllı şarkıcı Yashna, Türkçe’yi evlilik programlarını izleyerek öğrendiğini söyledi.

Yarışma programına katıldığı dönemde elemelerde İngilizce konuşup şarkılarını Türkçe seslendiren Yashna, Türkiye’ye yerleştikten sonra kendi çabalarıyla Türkçeyi öğrendiğini ifade etti. Yashna, çalışmadığı zamanlarda vaktini en çok Türk televizyon kanallarını izleyerek geçirdiğini belirtti.

Televizyon izlediği saatlerde evlendirme programları yayınları olduğunu belirten İranlı şarkıcı, “Açıkçası Türkçeyi evlendirme programlarıyla öğrendim. Evlendirme programlarının bendeki yeri büyük” dedi.