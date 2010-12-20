-TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI YAPILACAK ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Yunus Emre Enstitüsü arasında uluslararası geçerliliği olan ''Türkçe Yeterlilik Sınav Sistemi'' kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Dışişleri Bakanlığı Taha Carim Salonundaki imza törenine, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını da yürüten Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu katıldı. Bakan Çubukçu, törende yaptığı konuşmada, Yunus Emre Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye'nin yurt dışındaki vitrini olduğunu söyledi. Türk kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan vakfın, Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla her türlü eğitim-öğretim, tanıtım faaliyetleriyle bilimsel araştırma ve uygulamaları yürüttüğünü belirten Çubukçu, Türk dilinin yurt dışında teşviki ve desteklenmesi, Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması ve kapsamlı bir Türkiye imajının oluşturulmasına yönelik faaliyetlere bu işbirliği protokolünün de katkı sağlayacağını umduğunu dile getirdi. Çubukçu, şunları kaydetti: ''Bu protokolle 'Türkçe Seviye Sınavı' ve uluslararası geçerliliği tescil edilmiş 'Türkçe Yeterlilik Sınavı' çalışmalarını başlatacağız. Standart bir yapıda olmayan ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenim düzeylerinin tespiti aşamasında yetersiz kalan sınav sistemi yerine adayların Türçe seviyesini tüm yönleriyle çağdaş ölçme ve değerlendirme metotlarına dayanarak ölçebilen, uluslarası dil ölçütlerine uygun bir sınav sisteminin elektronik ortamda yapılmasını planlıyoruz. Böylelikle yaygın olarak konuşulan dillerin uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sınavları gibi 'Türkçe Yeterlilik Sınavı' hayata geçecek.'' -''TÜRK DİL EĞİTİMİNDE ULUSLARARASI STANDART''- Dışişleri Bakanı Davutoğlu, imzalanan protokolle Türkçe dil eğitiminde, yeterlilik ve seviye tespitine uluslararası standart getirildiğini vurgulayarak, bu uygulamanın şu andaki faaliyetlere çok pratik bir zemin oluşturacağını kaydetti. Davutoğlu, eğitim alanların sertifika elde edeceklerini belirtti. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan da birçok dünya dili için uluslararası geçerlilik taşıyan dil yeterlilik kriterleri olduğunu ifade ederek, yaygın diller arasında kabul edilen Türkçe'nin ise sınav güvenliği, niteliği ve yaygın etki özelliği bakımından böyle bir belgelendirme imkanı bulunmadığını anlattı. Türkçe Yeterlilik Belgesi'nin yükseköğretime yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara önemli katkı sağlayacağını belirten Bilkan, Türkçe'nin geniş bir coğrafyada özellikle lise düzeyinde seçmeli ders olarak okutulması çalışmalarının, gelecekte Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen yabancı öğrenci sayısını da artıracağını ifade etti. Bilkan, ''Türkçe Seviye Sınavı ile dil seviyeleri tespit edilecek öğrenciler, ülkemize geldiklerinde kısa bir kursa tabi tutulabilecek, yeterlilik belgesi alanlar ise doğrudan Türkçe eğitim yapan bir üniversiteye kayıt yapabilecek'' dedi. Konuşmaların ardından Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Bilkan ve MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mahmut Tüncel protokolü imzaladı.