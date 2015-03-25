Turkcell'in yeni Genel Müdürü Kaan Terzioğlu oldu

Turkcell’de Süreyya Ciliv’den boşalan Genel Müdürlük koltuğuna Kaan Terzioğlu atandı.

Turkcell’de 7 yıl Genel Müdür olarak görev yapan Süreyya Ciliv’in ocak ayı sonunda görevinden ayrılmasından tam iki ay sonra Turkcell’de yeni Genel Müdür açıklandı. 26 Mart Perşembe günü gerçekleşecek olan Turkcell Olağan Genel Kurulu öncesinde gerçekleştirilen atama kararı pek çok isim için sürpriz olarak nitelendirilmedi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi; "25 Mart 2015 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Kaan Terzioğlu'nun 1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Turkcell Genel Müdürü olarak atanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Sayın Kaan Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Arthur Andersen Türkiye'de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak görev alan Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD'de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında ise Arthur Andersen Belçika'da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye'de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır.

1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. Sayın Terzioğlu, 3 Nisan 2012 tarihinde Akbank'a Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup ayrıca Aksigorta A.Ş., Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., ve Carrefoursa A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır."