Turkcell'in kârı nasıl 550 milyon TL düştü?

Geçen hafta Türk Telekom ardından dün piyasa kapanışında Turkcell'in de 2016 yılı mali sonuçlarını açıklamasıyla Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören telekomünikasyon devlerinin bilanço sezonu tamamlandı.

Turkcell, 2016 yılı son çeyrekte 335 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 351 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin 2015 yılı aynı dönemindeki net karı ise 584,6 milyon TL'ydi.

Turkcell'in 2016 kârı yüzde 27 düştü

Son rakamın 9 aylık sonuçlara eklenmesiyle 2016 net karı 1 milyar 512 milyon TL oldu. Bu da 2015'teki 2 milyar 70 milyon TL olan karın 558 milyon TL altında kalıyor.

Yıllık kârda düşüşün 6 nedeni

BusinessHT'de yer alan habere göre, Ziraat Yatırım'a bu düşüşün 6 nedenini şöyle sıraladı:

1) Daha yüksek kur farkı gideri,

2) Kredilerden ve 4.5G borcundan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış,

3) Fintur'un olumsuz etkisi,

4) 4.5G lisansı sebebiyle amortisman giderlerindeki artış,

5) Vadeli mevduat faiz gelirlerindeki düşüş

6) 6736 sayılı kanun kapsamındaki vergi yapılandırmasından yararlanmak için yapılan ödeme

Diğer taraftan Ziraat Yatırım, Turkcell'in dördüncü çeyrek mali sonuçlarına ilişkin, satış gelirlerindeki yüzde 21,3'lük artışa karşın satışların maliyetinin yüzde 27 yükseldiğine dikkat çekiyor. Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesine göre bu artış da temel olarak 4.5G lisans ve yatırımlarından kaynaklanan itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri, perakende satışlarla ilgili cihaz giderleri ve tüketici finansman şirketi finansman giderlerinden kaynaklanıyor.

Deniz Yatırım ise Turkcell'de özellikle 4.5G teknolojisi sonrası artan data kullanımıyla beraber satış hacminin 2007'den beri görülmemiş bir hızla yüzde 21 oranında artarak 4.04 milyar TL düzeyinde gerçekleştiğine ve hem 3,94 milyar TL olan kendi beklentilerinin hem de, 88 milyar TL olan piyasa beklentilerinin üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.

Son çeyrekte faaliyet performansı pozitif

Ziraat Yatırım da son çeyrekte brüt karın 2015'in aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 1 milyar 435 milyon TL'ye ulaştığını belirterek "Operasyonel giderlerdeki artış sadece yüze 1,5 olmuş ve faaliyet karını destekleyici bir unsur olmuştur. Turkcell ayrıca dördüncü çeyrke 2016'da diğer faaliyetlerine ilişkin 545,4 milyon TL'lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde dördüncü çeyrek 2016 faaliyet karı dördüncü çeyrek 2015'e göre yüzde 116,6 artışla 1 milyar 312 milyon TL olmuş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. 2016 yılı son çeyrek FAVÖK'ü 2015'nın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artışla 1 milyar 371 milyon TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 2,2 puan artışla yüzde 33,9'a ulaşmıştır" diyor.

2017 beklentileri olumlu

Sonuçlar ardından Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun yaptığı açıklamada 2017’de, grup gelirlerinin yüzde 13-15 artması, konsolide FAVÖK marjının yüzde 32-34 aralığında, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini öngördükleri belirtildi.

Bu noktada Deniz Yatırım da "Yönetim özellikle güçlü gelen dördüncü çeyrek operasyonel performansın 2017'de de devam edebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla bu sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.