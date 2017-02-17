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Ekonomi

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Yeni haftaya 3,6930 seviyelerinde başlayan kur geriledi

17 Şubat 2017 12:13

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artış beklentileri ve gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı ile hafta boyunca her iki yönlü dalgalandı.

Hafta boyunca 3,6385-3,7020 bandında dalgalanan dolar, İstanbul serbest piyasalarında 3,6680, Euro 3,9150 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,6660 liradan alınan dolar 3,6680 liradan satılıyor. 3,9130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,9150 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6770 lira, euronun satış fiyatı ise 3,9140 lira olmuştu.

 

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