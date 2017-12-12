Turkcell’in Ensar Vakfı davasına mahkemeden ret

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Karaman, Bitlis gibi yerlerde 45 çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na tepki amaçlı sosyal medyada tweet atan 124 kişiye, Turkcell tarafından "ticari itibarının zedelendiği" gerekçesiyle açılan 10 bin liralık tazminat talebini reddetti. Atılan tweet'ler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi.

CNN Türk'ün haberine göre, mahkemenin kararını değerlendiren davalı tarafın avukatı Cevat Kazma, kamu vicdanını derinden yaralayan bir olayda kişilerin kendi düşüncelerini ifade etmesinin engellenmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son zamanlarda aldığı kararları işaret eden Cevat Kazma "AİHM, halka açık ve herkes tarafından bilinen şirketlerin eleştiri ve tepkilere daha açık olması gerektiği yönünde kararlar alıyor. Türkiye'deki markaların bu durumu benimsemesi gerekiyor" yorumunda bulundu.

Davalı Güney Kaplan, ilgili olayın o dönem toplumun büyük bir kesimi tarafından tepki çektiğini ancak GSM operatörünün açtığı tazminat davaları ile suskunluk sarmalı yaratmak istediğini ve kısmen de başarılı olunduğunu söyledi. Kaplan "Dava açıldığı duyulunca, verilen tepkiler azaldı, tepki verenler yazdıklarını sildi ve hesaplarını kapattı. Umarım bu kararla birlikte şirketler kendilerine yöneltilen eleştirileri bastırmak için yargıyı kullanamayacaklarının; eleştiri yapanların da haklı oldukları sürece yargıya güvenebileceklerinin göstergesi olur" dedi.