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Turkcell'in CEO'sundan iş insanına: Kullanma tarihin geçti, bizi durduramayacaksın

Kaan Terzioğlu'nun ifadeleri tepki çekti

06 Aralık 2018 15:16

Turkcell’in CEO’su Kaan Terzioğlu, kurumunu eleştiren girişimci Alphan Manas’a “Kullanma tarihin geçti” dedi.

Manas, yaptığı bir paylaşımda “Turkcell’in duyurduğu ‘DroneCell’ Drone Baz İstasyonu zaten 3.5 yıl önce Lime Microsystems & Cambridge Consultants tarafından yapılmış. Turkcell sonuçta bir ‘operatör’, ‘teknoloji şirketi’ değil. Yazık ki ‘hiç kullanmayacakları’ birşey için Ar-Ge yapıyor" ifadelerini kullandı.

Turkcell Ceo’su Kaan Terzioğlu, bu eleştiriye “Asıl abesle iştigal son kullanma tarihi geçmiş bir kişinin bizim hangi konuda çalışmamamız gerektiğini söylemesi. Bizim heyecanımızı ve kararlılığımızı durduramayacaksınız” yanıtı verdi.

Terzioğlu’nun , Manas’a karşı kullandığı ‘Son kullanma tarihi geçmiş’ sözleri tepkilere neden oldu. 

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