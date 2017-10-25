Turkcell’den yeni arama motoru: Yaani

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Turkcell, Türkiye için geliştirilen arama motoru Yaani\'yi kullanıma sunuyor.

Yaani\'nin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçiyoruz; artık veri en önemli güç\" dedi ve ekledi:

\"Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız; çünkü, verileri işlemediğiniz sürece elinizde veri olmasının pek bir anlamı yok.

\"Bugüne kadar geliştirdiğimiz servisler sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

\"Şimdi Yaani ile bir adım daha atarak en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına giriyoruz. Bu Turkcell’in değil Türkiye’nin arama motoru. Hepimizin desteği ile büyüyecek.\"

Türkiye’nin en büyük veri merkezini geçen yıl Gebze’de açtıklarını belirten Terzioğlu, \"Veri merkezini yapıp işin içinden çıkamayız. Önemli olan bu veri merkezi üzerinde çalışan servisleri de geliştirmek. Yaani’nin verilerini de Gebze Veri Merkezi’mizde saklayacağız. Türkiye’nin kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Yaani, Türkçeyi çok iyi anlıyor. Biz arama yaptıkça o öğreniyor. Bu sayede her seferinde karşımıza daha iyi arama sonuçları çıkartacak\" dedi.

Terzioğlu, arama motorunun adının neden Yaani olduğu sorusunu da şöyle yanıtladı:

\"Türkiye’nin arama motoruna isim ararken, hem Türkçe hem akılda kalıcı ve basit olmasını istedik.

\"Türkçede çok fazla kullandığımız bir kelime olan \'Yaan\'” bizim hedefimiz olan Ortadoğu ve Rusya pazarlarında da kullanılan bir kelime.

\"Arapçada benzer anlama geliyor, Rusçada da söylemesi çok kolay.\"

\"Öncelikli hedefimiz elbette Türkiye ancak global servislerdeki deneyimimiz de bize bir şey öğretti: Türk insanının beğendiği uygulamalar yurt dışında da çok başarılı oluyor.

\"Türkiye’de başarılı olduktan sonra bölgesel ölçekte başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Bizim Yaani ile öncelikli hedefimiz Türkiye’de yüzde 25’lik pazar payına ulaşmak.\" (Fotoğraflı)