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Ekonomi

Turkcell'den 19 milyon Euro'luk satış

Turkcell, Azerinteltek'teki paylarının tamamını 19.5 milyon euro bedelle sattı

16 Kasım 2018 13:40

Turkcell'in bağlı ortaklığı İnteltek, Azerinteltek'teki yüzde 51 payının tamamını Baltech Investment'e 19.5 milyon Euro'ya sattı. Baltech Investment daha önce Azerinteltek'in yüzde 24.5 payına sahipti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada taraflar arasındaki hisse satış sözleşmesi 15 Kasım'da imzalandığı belirtilerek pay devrinin 6 aylık zaman dilimi içerisinde gerçekleşeceği bildirildi.

Satış bedelinin pay devir tarihinde euro olarak ödenecek olması sebebiyle, satış bedelinin ödenmesi tarihindeki kur ile hesaplanması gereken oran ve bilgiler ilgili tarihte açıklanacak.

 

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