Turkcell'de 3 genel müdür yardımcısı istifa etti

Turkcell, üç genel müdürünün görevlerinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimizde Kurumsal Pazarlama ve Satış Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, Regülasyon, Hukuk ve Operatörlerarası İş Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Çataltepe ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Cem Seyfeli 17 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Bugüne kadar gösterdikleri katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamlarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kurumsal Pazarlama ve Satış Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, 2003 yılından beri Turkcell'de çalışıyordu. Regülasyon, Hukuk ve Operatörlerarası İş Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Çataltepe de 2003-2004 arasında Aycell Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2006 arasında AVEA Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmasının ardından 2007 yılında Turkcell'de Genel Müdür yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştı. Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Cem Seyfeli ise 2011 yılından bu yana Turkcell’de görev yapıyordu.