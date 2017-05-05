Turkcell'de 2 saat süren internet erişim problemi çözüldü

Telekominikasyon şirketi Turkcell'in hücresel mobil verisi, dün gece yaşanan 2 saatlik bir problem sonrasında tekrar kullanıma açıldı.

Cep telefonlarında Turkcell hattı kullananların, dün akşam saatlerinde internet erişimi sağlayamadığı öğrenildi. Turkcell kullanıcıları sosyal medya üzerinden "Turkcell'de sorun mu var?", "Turkcell'de internet neden yok?" ve "Turkcell internet ne zaman düzelecek?" sorularını sordu.

Kullanıcılar yaklaşık 2 saat boyunca 3G/4G mobil internet erişimini sağlayamadı. Aynı zamanda bazı kullanıcılar yalnızca internet bağlantısında değil, arama yapma konusunda da sorun yaşadığını bildirdi.

Yaklaşık 2 saatlik kesintinin ardından sorun düzeldi.

Turkcell: Geçici olarak ses ve data trafiği sorunu çözülmüştür

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Turkcell, sorunun çözüldüğünü bildirdi ve tüm müşterilerinden özür diledi. Turkcell, yaptığı açıklamada "Şebekemizde meydana gelen geçici ses ve data trafiği sorunu çözülmüştür. Yaşanan teknik aksaklık için tüm müşterilerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Turkcell'den bağlantı sorunuyla ilgili resmi açıklama

Turkcell, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili "Şebekemizde meydana gelen sistemsel bir sorun nedeniyle Türkiye’nin bazı bölgelerinde ses ve data trafiğinde kesintiler yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz sorunu hızla çözerek ses ve data trafiğini normal seyrine döndürmek için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

BTK'dan açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, bir mobil operatörün şebekesindeki sistemsel sorun nedeniyle bazı bölgelerde ses ve data trafiğinde kesintiler yaşandığını, trafiğin normal seyrine dönmesi için çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından, internette yaşanan bağlantı sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir mobil operatörün şebekesindeki sistemsel sorun nedeniyle bazı bölgelerde ses ve data trafiğinde kesintiler yaşandığını belirten Sayan, "Teknik ekipler koordine şekilde sorunu hızla çözerek, ses ve data trafiğinin normal seyrine dönmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." bilgisini verdi.

Konuya ilişkin Turkcell Twitter'dan bir açıklama yaptı. O açıklama şöyle: