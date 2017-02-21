Turkcell ve Yandex Google'a 'Yaani' ile rakip oluyor

Rusya’nın pazar payı bakımından en büyük arama motorunun sahibi Yandex, Türkiye’deki atılımlarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önceki atılımlarında küresel arama motoru Google’ı tahtından etmeyi kendine hedef seçen Rus teknoloji firması, şimdi de Türkiye’nin en büyük GSM operatörü Turkcell ile işbirliğine giderek tamamen yerli bir arama motoru kurdu.

Milliyet'in haberine göre Rus Izvestia gazetesi, iki şirketin geliştirdiği yeni arama motorunun adının "Yaani" olduğunu ve firmaların şu anda sistemi test ettiğini yazdı.

Sitenin adresinin geçtiğimiz ocak ayında çoktan yayına alındığı belirtiliyor. Sitenin tasarımında geleneksel kırmızı, sarı ve siyah Yandex çizgileri yerine Turkcell’in renklerine daha yakın olan lacivert ve mavi renkleri seçildi.

GSM operatörü avantajı

Arama motorunda hava durumu, fotoğraf, video, harita ve döviz kurları gibi hizmetler sunulmuyor. Ancak bu tür aramalarda kullanıcılar Yandex ve Turkcell’in sitelerine yönlendiriliyor.

Yandex küresel arama motorları arasında ilk 30 sırada yer alıyor. Türkiye pazarına 2011 yılında giren Rus arama motoru, yüzde 2’lik pazar payını artırmak için Google’e karşı 2015 yılında dev bir kampanya başlatmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen pazar payını artıramamıştı. Digital.tools isimli teknoloji ajansının CEO’su Alexei Volkov, bu durumun Yandex’in Türkiye pazarı için yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Ayrıca Rus uzmanlar yerel pazarın lideri konumudaki bir GSM operatörüyle işbirliğinin de çok avantajlı olduğuna dikkat çektiler.

“Geliyoo” da şu anda test aşamasında

Artık bilgisayardan ziyade akıllı cep telefonlarının revaçta olduğu ve birçok kullanıcının da akıllı telefonlar üzerinden internette arama yaptıklarına dikkat çeken uzmanlar, Turkcell’in de sitede arama yapmak için gerekli müşteriyi sağlayabileceğine dikkat çekti.

Izvestia gazetesi, Turkcell ve Yandex’in yeni arama motoru haberiyle ilgili yorumda bulunmadığını da yazdı.

Geçtiğimiz ocak ayında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin kendi ulusal arama motorunu geliştirdiğini açıklamıştı.

İzvestia gazetesinin bakanlık yetkililerinden edindiği bilgilere göre “Geliyoo” isimli arama motoru da şu anda test aşamasında ve Google ile Yahoo’ya rakip olarak gösteriliyor.