Turkcell ve Akbank reklamlarında aynı stok videoyu kullandı

Akbank ile Turkcell Platinum'un reklamlarındaki aynı stol videonun kullanıldığı ortaya çıktı.

Turkcell Platinum reklamı 26 Mayıs 2017 tarihinde, Akbank reklamı ise 30 Ocak 2018 tarihinde YouTube’da paylaşıldı. Benzer görüntüler, Turkcell Platinum reklamının 24. saniyesine, Akbank reklamının ise 64’üncü saniyesinde yer alıyor.

İki reklam filminde de bu görüntü sadece bir saniye kadar görünüyor.

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