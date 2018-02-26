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Gündem

Turkcell ve Akbank reklamlarında aynı stok videoyu kullandı

İki reklamın yayımlanması arasında 7 aylık süre var

26 Şubat 2018 17:36

Akbank ile Turkcell Platinum'un reklamlarındaki aynı stol videonun kullanıldığı ortaya çıktı. 

Turkcell Platinum reklamı 26 Mayıs 2017 tarihinde, Akbank reklamı ise 30 Ocak 2018 tarihinde YouTube’da paylaşıldı. Benzer görüntüler, Turkcell Platinum reklamının 24. saniyesine, Akbank reklamının ise 64’üncü saniyesinde yer alıyor.

İki reklam filminde de bu görüntü sadece bir saniye kadar görünüyor.

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