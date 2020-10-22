Turkcell resmen Türkiye Varlık Fonu portföyünde

Turkcell'in dün gerçekleşen yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) hâkim hissedar olmasını sağlayan ana sözleşme değişiklikleri kabul edilirken, hisse devirleri ile işlemin kapanışı bugün gerçekleşti.

TVF, yüzde 15'i imtiyazlı olmak üzere, yüzde 26,2 ile Turkcell'de hakim hissedar oldu. TVF'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin (BIST: TCELL, NYSE: TKC) son yıllarda gerçekleştirilen en önemli Genel Kurul toplantısında, TVF'nin hakim hissedar olmasıyla sonuçlanan ana sözleşme değişikliklerine hissedarların yüzde 93'ü onay verdi.

TVF'nin Türkiye'nin stratejik değerlerine yatırım yapma misyonunun önemli bir parçası olan söz konusu satın alma işlemi ile Turkcell'in ortaklık yapısı sadeleşti. Yeni yapıda TVF, yüzde 15'i imtiyazlı olmak üzere, yüzde 26,2 ile Turkcell'de hâkim hissedar oldu.

"Görevimiz Turkcell'in kurumsal gelişimini desteklemek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Varlık Fonu Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez, neredeyse 1,5 yıldır devam eden ve gece gündüz çalışarak şeffaflıkla yürüttükleri hisse devri sürecini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Genel Kurul'da aldığımız güven oyuyla Turkcell'de 15 yıldır süren ortaklık problemi çözüldü. Yeni dönemde Turkcell'in istikrarlı büyümesini sürdürerek dünya piyasalarında göğsümüzü kabartacağına inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Telia ve IMTIS'den açıklama

Telia Finland Oyj'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Telia Finland Oyj tarafından Turkcell'de sahip olunan 214 milyon 871 bin 670 nominal tutarlı tüm payların hisse başına 2,47 dolardan TVF'ye ait TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satış işleminin bugün gerçekleştiği bildirildi.

Bu arada, IMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından KAP'a yapılan açıklamada da Turkcell'deki yüzde 24,8 oranındaki hissenin TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'den hisse başına 2,124 dolar fiyattan 545 milyon 600 bin toplam nominal tutarlı alış işlemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.