Turkcell Pazarlama Direktörü Yiş: Meraklı değiliz interneti bu fiyattan satmaya

Fiyatların daha düşük seviyelere gelmesi için altyapı yatırımlarının ortak yapılması gerektiğini bildiren Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş'ten internet fiyatlarına ilişkin olarak açıklama geldi. Yiş, “Biz de meraklı değiliz 100 Mbps hızındaki interneti 199 TL’den satmaya. Ama yatırım maliyetleri böyle olduğu sürece kazmak büyük para" dedi .

Yiş, adil kullanım kotasının (AKK) kaldırılmasıyla internette başlayan yeni döneme dair açıklamada bulundu.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’a konuşan Yiş, “Daha önceden de AKK’siz paketler vardı. Ama fiyatlar yüksek olduğu için pek tercih edilmiyordu. AKK kalktıktan sonra esasında fiyatlar yükselmedi. Bizim 24 Mbps hızında 89 TL’lik paketimiz, son 3-4 yıldır 89 TL. Hatta insanlar bu fiyat seviyelerine alışkın diye şimdi bir de 79 TL’ye 15 Mbps’lik sınırsız paket ekledik. Bu fiyatı AKK’li dönemde sunmuş olsaydık, çok olumlu geri dönüşleri alırdık diye tahmin ediyorum. Ama ‘AKK kalktı, bütün fiyatlar arttı’ hengamesinde, bu avantaj arada kaynadı” dedi.

Yiş, “Mevcut abonelerin paketleri ne olacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Mevcut abonelerden, eski AKK’li paketlerde olanlar için de kotayı kaldırdık. Ödedikleri aylık tutar değişmeden paketlerini limitsiz yaptık. Aslında kontratı devam eden eski müşteriler avantajlı oldu. Bu kapsamda 31 Aralık’ta da kontratını uzatanlar olmuştur. Ama biz bilhassa aramadık. Hangi paketteyse, o paketten uzattık, onlara gidip, ‘yeni paket fiyatlarından uzatın’ demedik. Yeni kontrat dönemi geldiğinde, mevcut müşteri ile yeni müşterilere sunulan seçenekleri de eşitledik. Sektör genelinde de eski aboneler için durum mevcut kontratı bitene kadar limitsiz kullanmaya devam edilmesi yönünde oldu.”

Yiş, “Abonelerin çoğunluğu 100 Mbps’lik limitsiz paketlere geçerse altyapı bunu kaldırır mı?” sorusu üzerine de şunları söyledi:

“Ortak altyapıyla yatırım maliyetleri düşmeye başladığı an, bu tüketicilere daha yüksek hız ve daha düşük fiyat olarak yansımaya başlar. Biz de meraklı değiliz 100 Mbps’yi 199 TL’den satmaya… Ama yatırım maliyetleri böyle olduğu sürece kazmak büyük para. Bu maliyetleri düşürecek olan ise altyapı yatırımlarını ortak yapıp, daha fazla insana internet götürmek. Ancak insanlar hala en çok “3 aydır altyapı bekliyorum”, “Altyapım çok eski, hızım çok düşük”, “Port vermiyorlar”… gibi konulardan şikayet ediyor. Hatta bütün Türkiye ‘port’un ne demek olduğunu öğrendi.”