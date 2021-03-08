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Ekonomi

Turkcell, Kibar Holding ve Alternatifbank da "Orta vadede ofise dönmek yok" dedi

08 Mart 2021 14:46

Koç Holding'in evden çalışmanın kalıcı hale geleceğini açıklaması sonrasında Capital dergisi diğer şirketlerin bu konudaki planlarını araştırdı. Capital’in araştırması, Turkcell, Kibar Holding, Sanko, Pfizer Türkiye, Microsoft Türkiye gibi dev şirketlerin orta vadede evden çalışmaya devam etmeyi planladığını gösteriyor.

Araştırmaya göre orta vadede çalışanlarının tamamının veya tamamına yakınının evden çalışmaya devam edeceğini belirten şirketler şöyle: Turkcell, Kibar Holding, Alternatifbank, Türk Prysmian Kablo, Pfizer, Microsoft, VWWare, Mastercard.

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