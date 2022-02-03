Turkcell’in Rus ortağından diğer hissedarlara çağrı: Yönetim kurulu değişmeli

Turkcell’in Rus ortağı Mikhail Fridman’ın şirketi LetterOne, diğer hissedarlara yazdığı mektupla, yönetim kurulunun değişmesini istedi.

Turkcell’in ikinci büyük hissedarı LetterOne, şirket yönetimine ve hissedarlarına hitaben bir mektup yayımlayarak bir sonraki genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu atanması ile 2021 kârının yüzde 75’inin dağıtılması da dahil olmak üzere dört konu hakkında karar alınmasını istedi.

Rus oligark Mikhail Fridman’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve Turkcell’de yüzde 19,8’lik paya sahip olan Letter One tarafından dün akşam yayımlanan hissedarlara hitaben yazılan mektupta, Turkcell’in faaliyet performansı ve değerlemesinin istediği performansı yakalayamadığı ifade edilerek, talep edilen değişiklikler için hissedarların desteği istendi.

"Operasyonel performans zayıf"

Mektupta şirketin operasyonel performansını zayıf olarak niteleyen LetterOne, taleplerinin gerekçesini “Kıymetli altyapı ve dijital varlıklardan değer yaratılması için oluşturulan stratejinin icra edilmemesi, uluslararası iştirakleri ve TOGG’da şirket değerini düşüren faaliyetler, düşük temettü dağıtım, yönetim ücret politikasının hissedarların çıkarlarıyla uyumlu olmaması ve göze çarpıcı derecede zayıf kurumsal yönetim Turkcell’in düşük değerlemesi ve zayıf hisse performansı üzerinde etkilidir. Bunun devam etmesine izin verilemez” diyerek açıkladı.

Şirket yönetiminde değişiklik için Serdar Çetin, Gönenç Gürkaynak, Canan Özsoy ve Alejandro Plater’i yönetim kuruluna aday olarak gösteren LetterOne, şirketin ana sözleşmesinde değişiklik ve dağıtılabilir kârın yüzde 75’inin temettü olarak ödenmesi önerisinde bulundu.

LetterOne, daha önce de şirketin bazı politikalarında değişiklik yapmasını istemiş, ancak Turkcell bu taleplere katılmadığını ve tüm hissedarlar yararına hareket ettiğini açıklamıştı. LetterOne’ın talepleri hakkında Turkcell’in ana hissedarı Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) bir açıklama gelmedi.

TVF, Turkcell’de yüzde 26,2’lik paya sahip