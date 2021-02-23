Turkcell'in mobil uygulamalarından Paycell'de kripto para alım satımı başladı

Turkcell'in mobil uygulamalarından Paycell, kripto para alım satım hizmeti vermeye başladı. Kullanıcılar, uygulamanın son sürümündeki "Dijital Varlık Al/Sat" menüsü ile bu imkandan faydalanabiliyorlar.

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak bu hamleyle devlet, kripto para alım satımına resmen imkan tanımış oldu.

Türkiye Varlık Fonu'na bağlı olan Turkcell'in devlet izni olmadan bu kararı alması çok zor görünüyor. Bu hamleyle birlikte kullanıcılar, Türkiye'de ya da global alanda hizmet veren borsaları kullanmaya ihtiyaç duymadan, Paycell ile kripto para alıp satabilecekler.