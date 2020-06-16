Turkcell'in en büyük hissedarı İsveçli Telia, satış için Varlık Fonu'yla görüşüyor

Dolaylı şekilde Turkcell hisselerinin yüzde 24’ünü kontrol eden İsveçli Telia şirketi hisselerini Varlık Fonu’na satmak için görüşüyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgilere göre devir işlemi yakında duyurulabilir.

Bloomberg’de yer alan habere göre, tarafların görüşmeleri halen devam ederken bu görüşmelerden bir sonuç çıkmayabileceği de ihtimaller arasında.

"Türkiye pazarından çıkmak istediğimiz sır değil"

Turkcell'in kurucusu Çukurova hisselerin yüzde 13'üne sahip. Çukurova Varlık Fonu bünyesindeki Ziraat Bankası'ndan 1,6 milyar dolar kredi kullanmıştı.

Telia sözcüsü yaptığı açıklamada, "Türkiye pazarından çıkmak istediğimiz sır değil" açıklamasında bulundu. Turkcell ve Çukurova Grubu konu hakkında yorum yapmadı.

Telia, Turkcell'in en büyük hissedarı konumunda.