Turkcell Europe yeni adı Lifecell ile pazar payını büyütmeyi hedefliyor

Hakan Aytaş / Bonn, 11 Ocak (DHA) - Türk-Alman mobil iletişim markası Turkcell Europe, 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren faliyetlerini Lifecell adı altında sürdürecek. Telekom Deutschland Multibrand GmbH ile Turkcell\'in yedi yıldır devam eden işbirliğinin Lifecell markasına dönüşümü ile Almanya\'da, Türklerin dışındaki diğer etnik gruplara ulaşılması hedefleniyor. Bunun için abonelere yüksek hacimli internet paketleri içeren yeni tarifeler de sunulacak. Lifecell\'in sloganı ise, “Sonsuz İnternet, Sonsuz Konuşma, Sonsuz Keyif.”

Almanya ve Avrupa genelinde büyüme hedefi

Deutsche Telekom\'un Bonn kentindeki merkez binasında düzenlenen basın toplantısında, Telekom Deutschland Multibrand Genel Müdürü Philipp Mertens, bugüne kadar Turkcell ile marka işbirliğinin başarıyla yürütüldüğünü ve Lifecell\'in de başarıya ulaşacağından emin olduğunu söyledi. Turkcell Europe GmbH Genel Müdürü Doğuş Kuran, “Bugün bence hem Deutsche Telekom hem de Turkcell için çok önemli bir gün. Hem Turkcell\'in Türkiye\'de yapmış olduğu dönüşümün bence en görünecek, en görünür olacak uygulamasını ve bilgi paylaşımını, tecrübe paylaşımını 8 yıllık ortağımız olan Deutsche Telekom ile yapma imkanımız olacak” dedi. Kuran, müşteri memnuniyeti odaklı büyüme stratejilerini desteklediklerini ve Almanya\'nın yanı sıra Avrupa genelinde büyümeye devam edeceklerini bildirdi.

Türklerin dışındaki gruplar da hedefleniyor

Turkcell Europe ve Lifecell Pazarlama Sorumlusu Zafer Karaca ise, Lifecell markasına dönüş amaçlarını şu sözlerle anlattı: “Deutsche Telekom ile işbirliğimizi bir adım daha öne taşımak istiyoruz. Biraz daha Almanya\'daki pazara hitap ederek daha büyük potansiyeller yakalamak istiyoruz. Deutsche Telekom ile işbirliğimize yeni bir kurgu ekliyoruz. Bu kurguda Lifecell adı altında yeni bir marka olacak. Lifecell ile yeni ufuklara açılmak istiyoruz. Almanya mobil iletişim pazarında yeni potansiyeller yakalamak istiyoruz. Bunu Lifecell markası ile daha iyi yapacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar Turkcell Europe markası ile Almanya\'da yaşayan 3.5 milyonluk Türk kitlesini hedef aldık ve bunda da son derece başarılı olduk. Çok önemli sayıda bir abone tabanımız var. Ancak Türklerin dışındaki farklı gruplara da hitap edecek güce sahip olduğumuza inanıyoruz.”

Basın toplantısında Lifecell\'in SUPER M, SUPER L ve SUPER XL tarifeleri tanıtılırken abonelerin Fizy, Dergilik ve BİP gibi hizmetlerinden yararlanabilecekleri de hatırlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Zafer Karaca\'nın konuşması

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-Doğuş Kuran\'ın konuşması

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