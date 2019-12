Turkcell' de nasıl İştcell'li şirket olunur?

Normal yurdum şartlarında hizmet sektörünündeki sorunları çok kafaya takan problemli bir müşteri tipi değilim ancak Turkcell ile yaşadığım olumsuz anımı paylaşmak ve tüm Turkcell abonelerinin kulaklarına küpe, hızma tadından iz bırakmak istiyorum. Turkcell'e geçtiğim şikayet maili oldukça uzundu ama internette insanlar uzun yazıları okumuyorlar. Bu yüzden mümkün olduğunca kısaltarak yazıyorum.... Belki Turkcell de okur:)



Mayıs 2010 tarihinde Turkcell ''müşteri temsilcisi'' tarafınızda aranarak avantalı olduğu ifade edilen ''Doktorlar Kulübü''ne geçtim. Gelen faturalarda da ''İştcell'' i olduğumu fark ettim ve bunu sorduğumda artık kurumsal müşteri olduğumu ve daha öncesine göre herhangi bir şey farketmeyeceği ifade edildi. Yani beni tek başına bir şirket ya da kurum olmamama rağmen kurumsal müşteri yapmışlardı. Beyoğlu'nda esnaf olmuştum yani... Aylık faturalarımı masraf olarak yazıp yazamayacağım konusunda da hiç bir açıklama yapmadılar. Belki de yanlızca Turkcell'in kendisi vergi indiriminden yararlanıyordu, kimbilir...



Ayrıca daha önce kampanya ile Iphone aldığımı ve yenisini yine kampanya ile almak istediğimi belirttim. İlgili kişi bana kampanya ile Iphone satan elemanlara yönlendirdi ancak bana iki kez randevu verdikleri halde haber vermeksizin gelmediler. Telefonla müşteri temsilcime sorduğumda Iphone stoklarını bittiğini ve geldiğinde tekrar irtibat kuracaklarını söyledir. Ben de ürün yokmuş gelince haber verirler ''saflığı'' ile beklemeye başladım.



Yaklaşık 6-7 ay sonra Teknosa'nın birinde Turkcell kampanyalı Iphone satıldığını görünce ''ya yurdumda olur böyle şeyler bir de kendin araştırma yap bakayım'' diyerek Karaköy yer altı çarşısındaki Turkcell İletişim Merkezindeki tanıdığım bayiye gittim. Bana hemen iki gün sonra döndüler ve Iphone geldi almak isterseniz işleme başlayalım dediler... Fakat tam işlem yaparken birden ''İŞTCELL'li KURUMSAL MÜŞTERİ'' olduğum farkedildi ve yanlızca bireysel müşterilere işlem yapabildiklerini söyleyerek ürünü satın alamayacağımı üzülerek ifade ettiler!!! Yani ben bir ''Şirkettim'' ve bana ''mal'' yoktu... Ee o zaman Vodafon'a geçeyim onlarda da daha avantajlı olduğunu söyledikleri kampanyalar var numaramı oraya taşıyayım dedim.. Ama ''nafile'' çünkü ben ''KURUMSAL MÜŞTERİ'' idim ve önce ''bireysel'' hatta geçmem 3 ay beklemem daha sonra numaramı taşıyabilmem mümkündü! ''Bireysel'' hatta geçmek Turkcell de aboneliğin sıfırlanması demekti ve orada da Kampanya filan hak getire, haklarım altı ay deepfreeze'e atılıyordu... Uslu ve iyi fatura ödeyen abone olursam dönüşüm muhteşem olacaktı... Tam bir ''köle ve efendi'' düzenindeki haksızlığa ''Sparatküs'' cesareti ile isyan ettim...:) İsyanıma bir kaç '' müşteri memnuniyeti için'' konuşmamı kaydeden yetkililer tarafından dönüldü ancak size müşteri temsilcimiz gelecek demelerine rağmen gene ''Godot' u bekledim... Tabii ki gelmedi....:)



Lafı daha fazla uzatmadan her Turkcell abonesine aşağıdaki tavsiyelerde bulunmak istiyorum:



''Doktorlar Kulübü'' gibi sizi bazı paketlere ''geçirmek'' isterlerse müşteri formatınızda ne gibi değişiklikler olacağını ayrıntılı sorun. Yoksa benim gibi ''İŞTCELL ''li Beyoğlu'nda esnaf olursunuz:)



Bu adı geçen paketlerde internet ve mesaj gibi ''ekstralar'' yoktur. Bunları ayrı olarak almanız gerekir ve merak etmeyin paketinizin zaten eskiden ''aldığınız'' pakete eşit kalınlığa gelecektir. Yeni paketi alırken eskisine göre herhangi bir incelme hissetmessiniz. :)



Size kampanya ile Iphone vereceklerini söylerlerse randevulara gelmelerini beklemeyin söyledikleri saate ve yere gelmeyecekler gelmeyeceklerini de haber vermeyeceklerdir. Tahahütleri yerine getirmek, faturaları düzenli ödemek randevu ''vermek'' burada sadece size mahsus meziyetlerdir...



Eğer bir tanıdığınızdan bile olsa alışveriş yapacaksanız illaki bireysel abone olmanız gerekir. Öyle ''doktorlar, avukatlar, eczacılar'' gibi kulüplerdeyseniz size herhangi bir kampanya satmazlar çünkü siz ''KURUMSAL MÜŞTERİ'' yani bayağı kelli felli şirketsinizdir. Bireysel müşterinin yapacağı kampanya alışverişlerin deki ''indiragandi'' kurumsaldan daha yüksek olduğu için sizinle uğraşıp daha az kara razı olamazlar... Siz sadece kendinizi bişi zannedip bol bol kurumsal müşteri temsilcinizle telefonda konuşursunuz... Ayrıca şu an var olan ve satışını gerçekleştirdikleri ve aynı kaynaktan ithal ettikleri mal ''bir varmış bir yokmuş'' olur?



Öyle Turkcell' le işlem yapmaya çalışırken aldığınız aylık internet paketleri talimat vermediğiniz halde kendiliğinden kapatılıverir... Neden ve nasıl kapandığını öğrenemek için ''deli posteki sayar'' karışıklığında uğraşsanız da anlayamazsınız. Şikayet edersiniz incelemeye alırlar ama size bir yanıt vermezler. Bunu farketmezseniz bir sonraki ay fatura da kabarık internet kullanım ücreti görerek ayılırsınız.



Oturup zaman harcayıp şikayetlerinizi madde madde sıralar Turkcell de ulaşabildiğiniz en üst merciye kadar mail atarsınız ama size dönüş yapan elemanlar yazdıklarınızı asla okumadan karşınıza çıkarlar. Siz de paronoid bir hezeyan içinde başka başka kişilere hep aynı nakaratı tekrar edip aklınızdan şüphe edersiniz. Müşteri temsilcileri ya da ara müdürler müşterinin '' gazını'' alma ziyaretine gelirler. Yukarıda sayılan hiçbir soruya açık, doğru, özeleştiri içeren, samimi yanıt alamazsınız. Uzun yıllardır Turkcell ve belki bir o kadar da Digiturk abonesi olup; Turkcell in bugün ki Turkcell, Digiturk'ü de bugün ki Digiturk yapanların sizin gibi aboneler olduğunu düşünme hakkınızın bile olmadığını anlarsınız. Eeee otuz milyonlara varan diğer aboneleri vardır artık sizin ne öneminiz olabilir ki?



Dr. Tamer Haliloğlu

KBB Hastalıkları Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı