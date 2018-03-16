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Ekonomi

Turkcell CEO'su Terzioğlu: Bugünün petrolü data

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türkcell'in Dergilik tanıtım etkinliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yapıldı

16 Mart 2018 16:39

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türkcell\'in Dergilik tanıtım etkinliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yapıldı. Etkinliğe Turkcell COE\'su Kaan Terzioğlu da katıldı.Terzioğlu, \"Bugünün petrolü data. Datasına sahip çıkan datasını işleyen ve datayı işleyerek dijital servislere dönüştürenler dünyanın liderleri olacak\" dedi.
Lefkoşa Merit Otel\'de düzenlenen basın toplantısında KKTC medyasının da artık Dergilik\'te yer alacağı açıklandı. KKTC medyasının dünya ile buluşmasının yolunun açıldığı kaydedilen toplantıda, uygulamayı Kıbrıslı Türkler\'in bir ay boyunca bedava kullanacağı belirtildi. Etkinlikte konuşan KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden, Kıbrıs Türk gazetelerinin artık dünyanın dört bir yanında okunabileceğini belirtti.
Basın toplantısı sonrasında Doğan Haber Ajansı\'na özel açıklamalar yapan Türkcell CEO\'su Kaan Tezioğlu, \"Dijital teknoloji ile gerçek anlamda izolasyonların kalktığı bir durum yaşıyoruz\" dedi. Kuzey Kıbrıs\'a uygulanan ambargoların bir anlamda Dergilik\'le uygulanamaz hale geldiğinin bir örneğinin yaşandığını kaydeden Terzioğlu, \"Bugünün petrolü data. Datasına sahip çıkan datasını işleyen ve datayı işleyerek dijital servislere dönüştürenler dünyanın liderleri olacak\" dedi.
AMBARGO UYGULANAMAZ HALE GELDİ
Yayıncılığın çok önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Turkcell CEO\'su Terzioğlu şunları kaydetti:
\"Dolayısıyla Kıbrıs dergilerinin ve gazetelerinin dünyada erişilebilir bir noktada olması bana göre ambargoyu filen kaldırmıştır Bugün Avusturalya\'da da olsa İngiltere\'de de olsa Kıbrıs\'tan, Kıbrıs gazetelerini günlük olarak okuyabilecekler. Ve buradan Kıbrıs dünyaya sesini duyurabilecek. Bence bu gerçekten çok önemli bir durum. BİP\'le biz nasıl ara bağlantıları ortadan kaldırdıysak dergilikle de basın özgürlüğünü getirmiş olacağız. Dergilik de göstermiştir ki, artık ambargo uygulanamaz haldedir. Bunun önemli bir örneğidir Dergilik.\"
KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden de, \"Dergilik ile birlikte Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyuracağız\" dedi.

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