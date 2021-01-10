Turkcell CEO'su Murat Erkan, BiP uygulamasının son 24 saatte 1 milyondan fazla indirildiğini açıkladı

Turkcell CEO'su Murat Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda BiP'in son 24 saatteki indirme sayılarını açıkladı. Erkan, BiP uygulamasının son 24 saatte 1 milyondan fazla kişi tarafından indirildiğini söyledi.

Facebook'un WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesinde yaptığı değişiklik, kullanıcıların tepkisini çeken bu durum sonrası birçok kişi uygulamayı silip başka uygulamalar yüklemeye başladı.

Turkcell CEO'su Murat Erkan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BiP'i son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişinin indirdiğini söyledi.

Murat Erkan'ın yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: "Yerli uygulamamız BiP'e gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Son 24 saatte BiP'i 1 milyon 124 bin kişi indirdi. Operatör fark etmeksizin 192 ülkede Turkcell güvencesi ile kullanılan BiP'e tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"